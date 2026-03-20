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Eskalacija na Bliskom istoku: Serija napada na američke baze u Iraku i Kuvajtu

Prema dostupnim informacijama, stubovi dima dižu se iz američke baze Victoria na aerodromu u Bagdadu

Stubovi dima kuljaju iz američke baze Victoria. Platforma X

M. Až.

20.3.2026

Situacija na Bliskom istoku drastično eskalira nakon niza koordinisanih napada na američke vojne objekte. 

Prema dostupnim informacijama, stubovi dima dižu se iz američke baze Victoria na aerodromu u Bagdadu.

Istovremeno, dramatični snimci stižu iz Kuvajta, gdje su američke baze zahvaćene velikim požarima nakon napada raketama i dronovima samoubicama.

Izvještaji potvrđuju da su napadi izazvali ogromnu materijalnu štetu, dok lokalni izvori javljaju o seriji snažnih eksplozija.

# BLISKI ISTOK
# KUVAJT
# IRAK
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