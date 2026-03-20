Eskalacija na Bliskom istoku: Serija napada na američke baze u Iraku i Kuvajtu

Situacija na Bliskom istoku drastično eskalira nakon niza koordinisanih napada na američke vojne objekte.
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Prema dostupnim informacijama, stubovi dima dižu se iz američke baze Victoria na aerodromu u Bagdadu
Stubovi dima kuljaju iz američke baze Victoria. Platforma X
Situacija na Bliskom istoku drastično eskalira nakon niza koordinisanih napada na američke vojne objekte.
Prema dostupnim informacijama, stubovi dima dižu se iz američke baze Victoria na aerodromu u Bagdadu.
Istovremeno, dramatični snimci stižu iz Kuvajta, gdje su američke baze zahvaćene velikim požarima nakon napada raketama i dronovima samoubicama.
Izvještaji potvrđuju da su napadi izazvali ogromnu materijalnu štetu, dok lokalni izvori javljaju o seriji snažnih eksplozija.
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