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RASPOREĐIVANJE TRUPA

SAD šalje hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok: Još se ne zna koja im je uloga

Američka vojska upućuje hiljade dodatnih marinaca i mornara na Bliski istok, potvrdila su u petak tri američka zvaničnika

Američka vojska. Platforma X

M. Až.

20.3.2026

Američka vojska upućuje hiljade dodatnih marinaca i mornara na Bliski istok, potvrdila su u petak tri američka zvaničnika. Vijest dolazi nakon što je ranije objavljeno da administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra slanje pojačanja radi jačanja operacija u regiji, piše Reuters.

Prema navodima zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, raspoređuje se borbena grupa okupljena oko broda USS Boxer, koja uključuje ekspedicionu jedinicu marinaca (MEU) i prateći ratni brod.

Jedan od izvora naveo je da snage napuštaju zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država približno tri sedmice prije prvobitno planiranog roka. Za sada nije precizirano kakva će biti uloga dodatnih postrojbi.

Dan prije potvrde o upućivanju trupa, predsjednik Tramp izjavio je novinarima da "nigdje" ne šalje vojsku, dodajući da, čak i kada bi to činio, o tome ne bi obavijestio medije.

Bijela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na upit za komentar u vezi s novim raspoređivanjem snaga.

# AMERIČKA VOJSKA
# BLISKI ISTOK
# SAD
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