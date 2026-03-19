Video / Fuad Đidić: Nepojavljivanje Netanjahua je trik, nuklearka Bušer može biti katastrofa poput Fukušime

Gostujući u „Avazovom intervjuu“ bivši bh. diplomata Fuad Đidić iznio je šokantne i zabrinjavajuće podatke o stanju na Bliskom istoku i mogućim posljedicama. Prema njegovim riječima, tokom nedavnih udara dogodio se incident u blizini iranske nuklearne elektrane Bušer, koja se nalazi oko 750 kilometara od Teherana, na obali Perzijskog zaljeva. Đidić navodi da postoje pretpostavke da je elektrana tokom posljednjih napada oštećena, što bi potencijalno moglo dovesti do curenja radijacije, na šta je upozorio i čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju.

- Ako bi došlo do curenja, posljedice bi mogle biti katastrofalne jer se elektrana nalazi uz Perzijski zaljev. Morska voda se u zemljama Bliskog istoka koristi za desalinizaciju, pa bi kontaminacija mogla učiniti taj izvor vode neupotrebljivim – upozorio je Đidić, podsjećajući na dugotrajne posljedice nuklearne nesreće u Fukušimi.

Propagandni rat

On je istakao da je rat na Bliskom istoku i propagandni s obzirom na to da nemamo mnogo dostupnih informacija o stvarnom stanju na terenu, ali da je iranska odbrana trenutno epohalni prelom u povijesti.

- To je snažna poruka Vladimiru Putinu, za kojeg neki tvrde da je kukavica, kao i predsjedniku Kine, za kojeg se također kaže da oklijeva. Prema tome, to je poruka da je ipak moguće suprotstaviti se jednom takvom projektu i da se čak i jedna zemlja poput Irana može oduprijeti. Kakvi su stvarni rezultati ovog sukoba i kakvi će tek biti ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ovo je već 17., odnosno 18. dan rata, što samo po sebi govori mnogo – kazao je Đidić.

Da li je Netanjahu mrtav?

Komentarišući špekulacije o tome da je Netanjahu mrtav i da se ne pojavljuje u javnosti Đidić je kazao da je to svojevrsni politički trik i vjerovatno je samo „vrh ledenog brijega“.

- Bio Netanjahu živ ili se sakrio, već sama ta činjenica govori da je Izrael u defanzivi i da postoji način da se zaustavi. Ne samo on, nego i Ben-Gvir, Smotrič i čitava ta politička generacija sada su ugroženi – zaključio je Đidić.

On je komentarisao i ulogu Rusije, Kine i Turske i cijelom sukobu, a govorio je i o napadima u Libanu. Osim toga kazao je i da je sudbina NATO-a trenutno na kocki, te da Savez ne može ostati ovakav kakav je danas.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.