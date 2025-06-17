Zlatko Dizdarević za "Avaz": Iran postajao meta svaki put kad je ekonomski rastao

Cilj izraelske operacije u Iranu ne razlikuje se previše od svih drugih njihovih intervencija, izjavio je za “Avaz” bivši ambasador BiH u Hrvatskoj, Jordanu, Iraku, Siriji i Libanu, ekspert za Bliski istok Zlatko Dizdarević.

Komentirajući pokretanje napada na Iran, Dizdarević kaže da se radi o opsesiji da se s geografske karte uklone svi koje režim u Tel Avivu doživljava kao opasnost.

Oslabljeni Hezbollah

- Netanjahu (Netanyahu) i njegova vlada su direktno ucijenjeni i dirigovani od dvojice ultracionista, najekstremnijih koje izraelska historija poznaje – a to su Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gvir. Oni su bili neophodni da bi on dobio vlast uopće, jer su mu donijeli minimalni broj glasova u Kongresu. Oni ga ucjenjuju, mada mu to ucjenjivanje nije osobito mrsko – kazao nam je Dizdarević.

Širenje sukoba Netanjahuu odgovara i zbog njegove lične pozicije pred pravosuđem, gdje se suočava s optužbama za korupciju. Dizdarević kaže da je trenutak napada na Iran odabran zbog procjene da je oslabljen Hezbollah, a da je i vojna snaga Irana oslabljena likvidacijom visokih oficira iranske vojske.

- Drugi razlog je ta čuvena priča o nuklearnom oružju i atomskoj bombi. Sporazum 5+1, kojeg je 2015. s Iranom potpisalo pet država Vijeća sigurnosti plus Njemačka, Tramp (Trump) je zaustavio i poništio zbog toga što je Iran pristao na uslove koji su bili postavljeni. Dozvoljeno je bilo obogaćivanje uranijuma, ali ne do mjere potrebne za atomsko oružje, a skinute su bile sankcije Iranu. Imao sam priliku u to vrijeme da odem tamo, Iran se u to vrijeme bez sankcija ubrzano dizao na noge, jačao, dolazio sebi i ekonomski, društveni i na svaki drugi način. Samim tim u optici Izraela ponovo su postajali protivnik – podsjeća Dizdarević.

Saglasan je s ocjenama da je Izrael, ipak, potcijenio snagu Irana, jer uprkos “Željeznoj kupoli”, kao najsavremenije sistemu odbrane, izraelski gradovi pogođeni su iranskim projektilima.

Sirija i Asad

- I Tramp je pokazao volju da Iran ostane smiren, naravno da bi svoje snage oslobodio za druge ciljeve koji su mu važniji. Ljudi koji se, da tako kažem, nisu “očešali” o Bliski istok malo dublje i malo duže, ne razumiju čak ni taj psihološki momenat, ni tu filozofiju u državama pojedinačno, među kojima su vodeće četiri koje predstavljaju najveći “trn u oku” Izraelu, pa i SAD, a to su Iran, Irak, Sirija i Egipat. To su zemlje koje baštine hiljade godina historije, kulture, civilizacije i imaju genetski kod bitno drugačiji čak i u odnosu na odbrambena pitanja, bez obzira na režim. Režimi su prolazni. Iran se ne može baciti na koljena onako kako Izrael zamišlja. Da ne govorim da se otvara i drugo pitanje, zašto bi proizvodnja atomske bombe, pod uslovima pod kojima su je proizveli i drugi, bila nemoguća za Iran, a moguća za Indiju, Pakistan, Koreju, pa i za Izrael na prvom mjestu – ističe Dizdarević.

Nije prvi put da zbog situacije na Bliskom istoku strepi globalna ekonomija. Dizdarević kaže da rast cijena nafte neće biti jedina posljedica sukoba, jer nafta nije jedino bogatstvo koje posjeduje ova zemlja, pa u narednom periodu očekuje “zemljotres” u ukupnom svjetskom poretku. Dodaje da je Iran postajao meta svaki put kad je ekonomski rastao.

- Najveća plinska polja na svijetu su ispod Irana i Katara. To su tzv. Pars polja. Bio sam u to vrijeme ambasador, kada je Iran, s Irakom i Sirijom, potpisao sporazum da se iranski gas počne prenositi preko Iraka i Sirije na Mediteran i odatle dalje po svijetu. Nastala je panika u SAD i Izraelu, što će s tim projektom Iran snažno ekonomski jačati, a zakasnili su da aktiviraju isti taj plin ispod Katara. Godinu su nagovarali tadašnjeg predsjednika Sirije Asada da odustane od sporazuma s Iranom, a nakon što nije pristao, desetak dana nakon posljednjeg pokušaja da ga ubijede, počelo je tzv Arapsko proljeće u Siriji, a Asad je proglašen teroristom. Sve te stvari su povezane. I ovo što se danas dešava ima svoj aspekt i u ekonomskim činjenicama, pa je sigurno da bi zaustavljanje Irana u njegovom ponovnom dizanju na noge predstavljalo dobitak za Zapad, a gubitak za veliki dio svijeta – kaže Dizdarević.

U suštini, napad na Iran dio je strateškog projekta slamanja ili smirivanja ključnih država – Iraka, Sirije, Egipta i Irana, a Dizdarević naglašava da je iza svega borba za resurse i njihovo osvajanje na planeti koja je svakim danom sve naseljenija, klimatski uvjeti sve teži, a ekonomski resursi najvažniji.

Put ka raspletu

Novi momenat, koji nagovještava kraj takve situacije, jeste buđenje dijela planete koji je šutio i koji iz ljudskih razloga ne može da podnese zločine nad djecom, ženama, civilima. U reakcijama naroda, o kojima vlasti počinju voditi računa, Dizdarević vidi, nešto duži, ali ipak put ka raspletu.

- Reakcije naroda u Zaljevu nisu postojale uopšte kroz historiju. Ni na mnogim drugim mjestima. U posljednjih nekoliko dana se javljaju reakcije i u Izraelu, ljudi se pakuju i odlaze, samo što to mediji neće da kažu jer su pod kontrolom. Bave se pričom koliko je srušio Iran, a koliko Izrael. Ekonomija Izraela je pod ogromnim znakom pitanja. Pod znakom pitanja su sudbine ljudi, Jevreja koji su dolazili iz cijelog svijeta računajući da će živjeti i raditi u nekoj mirnoj, svojoj zemlji. I bilo je tako. Prestaje sada i to, to je činjenica koju treba posmatrati – zaključuje bivši bh. diplomata Zlatko Dizdarević.

Netanjahu i njegova vlada su direktno ucijenjeni i dirigovani od dvojice ultracionista.