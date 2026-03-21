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DIM U ZRAKU

Ukrajina oborila ruski Ka-52 dronom: Posada zaustavljena pri bijegu

Nakon prinudnog slijetanja, posada helikoptera pokušala je pobjeći

Obaranje helikoptera dronom. Screenshot

Z. V.

21.3.2026

Ukrajinske snage uspjele su oboriti ruski helikopter Ka-52 pomoću drona kojim su upravljali pripadnici bataljona Sky Predators iz sastava 59. zasebne jurišne brigade.

Komandant Snaga bespilotnih sistema, Robert "Magyar" Brovdi, objasnio je da je helikopter pogođen fiberoptičkim FPV dronom, a operateri su upravljali letjelicom iz područja naselja Nadijivka u Donjeckoj oblasti.

Nakon prinudnog slijetanja, posada helikoptera pokušala je pobjeći, no dronovi kojima su upravljali vojnici 1. bataljona 414. brigade "Magjarove ptice" zaustavili su ih. Objavljen je i video snimak obaranja helikoptera i pokušaja bijega posade, dok su dijelovi s prikazom tijela ruskih vojnika izostavljeni.

Ovo je drugi helikopter koji je oborila 59. brigada, nakon što je 29. septembra 2025. Sky Predators uništila višenamjenski helikopter Mi-8.

Ka-52 je helikopter nove generacije, namijenjen izviđanju i napadima, sposoban za uništavanje oklopnih vozila, ljudstva i zračnih ciljeva, te se koristi i kao komandni zrakoplov.

Vrijednost jednog helikoptera Ka-52 procjenjuje se na oko 16 miliona američkih dolara.

# NAPAD
# HELIKOPTER
# DRON
# UKRAJINA
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