Ukrajina oborila ruski Ka-52 dronom: Posada zaustavljena pri bijegu

Ukrajinske snage uspjele su oboriti ruski helikopter Ka-52 pomoću drona kojim su upravljali pripadnici bataljona Sky Predators iz sastava 59. zasebne jurišne brigade.

Komandant Snaga bespilotnih sistema, Robert "Magyar" Brovdi, objasnio je da je helikopter pogođen fiberoptičkim FPV dronom, a operateri su upravljali letjelicom iz područja naselja Nadijivka u Donjeckoj oblasti.

Nakon prinudnog slijetanja, posada helikoptera pokušala je pobjeći, no dronovi kojima su upravljali vojnici 1. bataljona 414. brigade "Magjarove ptice" zaustavili su ih. Objavljen je i video snimak obaranja helikoptera i pokušaja bijega posade, dok su dijelovi s prikazom tijela ruskih vojnika izostavljeni.