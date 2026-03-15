Zvaničnik Irana tvrdi: Ukrajina sada predstavlja legitimnu metu za iranske napade

Šef iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, Ebrahim Azizi, izjavio je da je Ukrajina za Iran postala legitimna vojna meta.

Od početka sukoba između Sjedinjene Američke Države i Izraela s Iranom, predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) je više puta nudio svoju pomoć, posebno u odbrani od iranskih dronova Shahed, s kojima Ukrajina ima iskustva u obaranju.

Zelenski je ranije najavio da će stručnjaci iz Kijeva putovati na Bliski istok kako bi pomogli saveznicima, a prema tvrdnjama iranskog zakonodavca, Ukrajina je već uključena u američko-izraelski sukob.

U svojoj objavi na društvenim mrežama u subotu, Azizi je istakao da je Ukrajina pružanjem podrške izraelskom režimu samu sebe pretvorila u legitimnu metu:

- Pružanjem dronovske podrže izraelskom režimu, propala Ukrajina je postala aktivni učesnik u ratu i prema Članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, pretvorila je cijelu svoju teritoriju u legitimnu metu za Iran - napisao je Azizi na društvenoj mreži X.

Kao odgovor, ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine u saopćenju je nazvalo ovu prijetnju "apsurdnom".