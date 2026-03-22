Raste broj povrijeđenih u iranskim napadima na oko 200 osoba: Među njima petogodišnja djevočica i 12-godišnji dječak

Oko 200 osoba povrijeđeno je u snažnim iranskim raketnim napadima na jug Izraela, nakon što su projektili probili protuzračnu odbranu i pogodili gradove Arad i Dimonu, u blizini nuklearnog postrojenja.

Među povrijeđenima su i djeca, 12-godišnji dječak i petogodišnja djevojčica, koji se nalaze u teškom stanju. Izraelski mediji navode da postoje indicije o mogućim žrtvama, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

U odvojenom napadu kasetnom bombom u Tel Avivu povrijeđeno je još 15 osoba, što dodatno pojačava pritisak na izraelski sistem protuzračne odbrane.

U bolnici Soroka u Berševi proglašeno je stanje masovne nesreće, dok hitne službe interveniraju na više lokacija širom pogođenog područja. Direktor izraelske hitne službe Magen David Adom, Eli Bin, upozorio je na ozbiljnost situacije.

– Vjeruje se da u Aradu ima ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je događaj golemih razmjera i strahujemo za nestale - rekao je Bin.

Napadi su dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i stavili izraelske odbrambene kapacitete na ozbiljan test.