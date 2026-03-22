Novi iranski dronovi Arash 2 siju strah na Bliskom istoku: Poznato kakav je njihov domet i mogućnosti

Portparol Vojske Islamske Republike Iran potvrdio je da su iranske snage u subotu izvele snažan napad na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, koristeći najnovije bespilotne letjelice tipa Arash 2.

Stručnjaci upozoravaju da je Arash 2 jedan od najopasnijih iranskih dronova. Namijenjen je za uništavanje neprijateljskih radarskih sistema i precizno gađanje ciljeva na velikim udaljenostima. Domet mu se procjenjuje na preko 2.000 kilometara, a posjeduje optičke i termalne senzore koji omogućavaju da meta bude "zaključana" čak i kada je sistem pod elektronskim ometanjem.