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NAPALI TEL AVIV

Novi iranski dronovi Arash 2 siju strah na Bliskom istoku: Poznato kakav je njihov domet i mogućnosti

Prema izvještajima s terena, Tel Aviv je pogodio snažan val iranskih raketa

Arash-2. Telegram

S. S.

22.3.2026

Portparol Vojske Islamske Republike Iran potvrdio je da su iranske snage u subotu izvele snažan napad na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, koristeći najnovije bespilotne letjelice tipa Arash 2.

Stručnjaci upozoravaju da je Arash 2 jedan od najopasnijih iranskih dronova. Namijenjen je za uništavanje neprijateljskih radarskih sistema i precizno gađanje ciljeva na velikim udaljenostima. Domet mu se procjenjuje na preko 2.000 kilometara, a posjeduje optičke i termalne senzore koji omogućavaju da meta bude "zaključana" čak i kada je sistem pod elektronskim ometanjem.

Prema izvještajima s terena, Tel Aviv je pogodio snažan val iranskih raketa. Svjedoci tvrde da su se širom grada čule brojne detonacije, dok su projektili jasno viđeni na nebu iznad izraelske teritorije.

Posebnu zabrinutost izaziva izvještaj o upotrebi kasetnih raketa, od kojih je jedna pogodila uže područje Tel Aviva i izazvala seriju eksplozija. Iranske vlasti tvrde da je napad precizno ciljao ključnu infrastrukturu cionističkog režima, ali u samom Izraelu situacija ostaje izuzetno napeta – sirene za vazdušnu opasnost ne prestaju da se oglašavaju.

# IZRAEL
# IRAN
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