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ESKALACIJA SUKOBA

Iran tvrdi da je protivzračni sistem oborio borbeni avion F-15 kod ostrva Hormuz

Navodi se da je vojska ciljala letjelicu iznad južne obale usred rastućih tenzija u strateškim vodama Zaljeva

Vojska ciljala letjelicu. Anadolija

Anadolija

22.3.2026

Iran je  saopćio da su sistemi protivzračne odbrane oborili borbeni avion F-15 u blizini ostrva Hormuz na jugu zemlje.

Poluzvanična novinska agencija ISNA, pozivajući se na saopćenje Zajedničke komande protivzračne odbrane Irana, navela je da je avion presretnut iznad južne obale zemlje i u blizini ostrva Hormuz.

U saopćenju se dodaje da je letjelica ispalila projektil prije nego što je pogodila iranska protivzračna odbrana.

Nije bilo neposredne potvrde iz drugih izvora niti su objavljeni detalji o sudbini pilota ili olupini.

Regionalna eskalacija traje otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo više od 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne kapacitete, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.

# IRAN
# F-15
# HORMUZ
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