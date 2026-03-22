Trampov ministar o ratu s Iranom: Ponekad morate eskalirati da biste deeskalirali

Ministar finansija Skot Besent u intervjuu za NBC News branio je napade na iransku infrastrukturu, koji traju otkako su SAD i Izrael u februaru započeli zajedničke operacije protiv te zemlje, ističući da "ponekad morate eskalirati kako biste deeskalirali". Dodao je da će SAD poduzeti sve potrebne korake kako bi ostvarile ciljeve u Iranu.

Njegove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social iranskom vodstvu dao rok od 48 sati da otvori Hormuški tjesnac ili će se suočiti s američkim vojnim udarima koji će "pogoditi i uništiti razne njihove elektrane, počevši s onom najvećom!"

Trampove prijetnje i iransko upozorenje

Besent je branio Trampovu retoriku, navodeći da je to "jedini jezik koji Iranci razumiju".

Rano u nedjelju, glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva upozorio je da će Iran, ukoliko SAD napadne naftnu infrastrukturu, odgovoriti istom mjerom.

- Ako bude napadnuta iranska energetska i gorivna infrastruktura, metom će postati sustavi za gorivo, energiju, informacijsku tehnologiju i postrojenja za desalinizaciju koja koriste Amerika i režim u regiji", rekao je pukovnik Ebrahim Zolfakari, prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.

Neizvjesna sudbina otoka Harg

SAD je posljednjih sedmica izbjegavao direktne napade na iransku naftnu infrastrukturu. Prošle sedmice Tramp je za NBC News izjavio da je američka vojska "potpuno desetkovala" iranski otok Harg, "osim što nisam dirao energetske vodove jer bi njihova obnova trajala godinama". Dodao je: "Možda ćemo ga pogoditi još nekoliko puta, čisto iz zabave."

Predsjednik je također rekao da zajedno s međunarodnim saveznicima radi na planovima za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog prolaza za tankere koji je zatvoren od početka sukoba. Zatvaranje je uzrokovalo globalni rast cijena nafte, što je dovelo i do poskupljenja goriva u SAD-u.

Besent se u nedjelju osvrnuo i na komentare o otoku Harg, važnom centru iranske proizvodnje nafte. Za Fox Business je rekao: "Vojni ciljevi na otoku Kharg su uništeni", dodavši: "Vidjet ćemo što će se dogoditi s tim – hoće li na kraju postati američko vlasništvo."

Ministar financija nije pojasnio što bi konkretno značilo pretvaranje otoka Harg u američko vlasništvo, ali je voditeljici emisije "Meet the Press" Kristen Velker rekao da su "sve opcije na stolu", uključujući slanje američkih trupa za osiguranje otoka. Američki zvaničnici potvrdili su za NBC News da Tramp razmatra slanje vojnika na otok Harg, udaljen oko 25 kilometara od iranske obale, kako bi osigurali naftna postrojenja.

Ublažavanje sankcija i cijene nafte

Besent je branio i odluku Ministarstva finansija o ublažavanju određenih sankcija Iranu kako bi se "dopustila prodaja iranske nafte koja je trenutno blokirana na moru". Ovom odlukom Trampova administracija nastoji ublažiti rastuće cijene energenata.

Najavljujući mjeru u subotu, Besent je rekao da će se time "brzo plasirati otprilike 140 miliona barela nafte na svjetska tržišta" i pomoći "ublažiti privremene pritiske na opskrbu koje je uzrokovao Iran". Ipak, neki stručnjaci sumnjaju zašto bi SAD ekonomski jačao Iran tokom sukoba.

Nafta koja se sada dopušta za prodaju, rekao je Besent, "uvijek se prodavala Kinezima" po sniženoj cijeni. Ministar je dodao da su "uvijek planirali za takvu mogućnost" i nazvao potez "nadmudrivanjem Iranaca" jer "koriste njihovu vlastitu naftu protiv njih".

Na pitanje zašto bi SAD dopustio Iranu da profitira od nafte, Besent je bio neodređen: "Iran već dobiva golem novac jer je najveći sponzor državnog terorizma, a Kina ga finansira." Dodao je da bi ova prodaja pomogla američkim saveznicima u Aziji, poput Japana, Koreje, Indonezije i Malezije.

Oštra kritika demokrata

Senator Kris Marfi, demokrat iz Connecticuta, gostovao je u emisiji "Meet the Press" nakon Besenta i oštro kritikovao ministrove izjave.

- Ova administracija je potpuno izgubila kontakt sa stvarnošću. Ovaj rat izmiče kontroli. Cijene drastično rastu za milione Amerikanaca - rekao je voditeljici Velker.

Senator se posebno osvrnuo na Besentovu izjavu o potrebi eskalacije sukoba da bi se postigla deeskalacija, uspoređujući situaciju u Iranu s prošlim ratovima.

- Kao da nikad nisu pročitali knjigu iz historije - rekao je Marfi.

- To je upravo ono što su naši vođe govorili usred Vijetnama i tokom 20 godina lošeg upravljanja u Afganistanu. Moramo okončati ovaj rat - zaključio je senator iz Connecticuta.