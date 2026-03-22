Tramp oštro kritikovao NATO, Rute stao uz njega: "On to čini kako bi cijeli svijet bio siguran"

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute danas je izrazio snažnu podršku vojnim naporima predsjednika SAD Donalda Trampa protiv Irana, naglašavajući očekivanje da će se članice Saveza ujediniti i podržati ga. Rute je dosljedno podržavao Trampa, iako su neke vodeće evropske sile – podsjećajući da je NATO zamišljen kao odbrambeni savez – pokazale nespremnost da pomognu Trampu u ratu s Iranom, uključujući američke napore da osiguraju Hormuški moreuz za prolazak naftnih tankera, piše Politico.

- Ono što znam jeste da se na kraju uvijek ujedinimo - rekao je Rute u emisiji "Face the Nation" na CBS-u.

Tramp kritikovao saveznike

S druge strane, Tramp je oštro kritikovao NATO.

- Bez SAD-a, NATO je papirnati tigar! Nisu htjeli da se pridruže borbi da se zaustavi nuklearno naoružani Iran - napisao je u petak na društvenoj mreži Truth Social.

- Sada je ta borba vojno dobijena, uz vrlo malo opasnosti za njih, a oni se žale na visoke cijene nafte koje su prisiljeni da plaćaju, ali ne žele da pomognu da otvore Hormuški moreuz, što je jednostavan vojni manevar i jedini razlog visokih cijena nafte. Tako im je lako to učiniti, uz tako malo rizika. Kukavice, i zapamtit ćemo!“

Izbjegavajući kritiku evropskih čelnika, Rute je o Trampovim potezima rekao: "On to čini kako bi cijeli svijet bio siguran."

Rute o evropskom oklevanju

Rute je pojasnio da je evropskim silama trebalo vremena da se predomisle jer su bile isključene iz početnog planiranja kako bi se sačuvao element iznenađenja američkih i izraelskih napada.

- Razumijem predsjednikovu frustraciju što to traje, ali molim za malo razumijevanja jer su države za ovo morale da se pripreme bez prethodnih saznanja - rekao je Rute.

Poređenje sa Sjevernom Korejom

Podržavajući vojnu kampanju, Rute je povukao paralelu između akcija protiv Irana i globalnih napora da se Sjeverna Koreja spriječi u nabavci nuklearnog oružja.

- Na primjeru Sjeverne Koreje vidjeli smo da ako predugo pregovaramo, možemo propustiti trenutak za djelovanje, a Sjeverna Koreja sada ima nuklearnu sposobnost - rekao je. Dodao je kako bi nuklearno naoružani Iran predstavljao jasnu prijetnju Izraelu, Evropi i svjetskoj stabilnosti.