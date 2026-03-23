Tragičan ishod na aerodromu u Njujorku: Život izgubili pilot i kopilot nakon sudara s vatrogasnim vozilom

Pilot i kopilot regionalnog aviona kompanije Air Canada Express izgubili su život nakon što je letjelica prilikom slijetanja na LaGardija Aerodrom (LaGuardia Airport) udarila u vatrogasno vozilo.

Nesreća je dovela do zatvaranja aerodroma, potvrdile su nadležne službe i američki mediji.

Prema izvještaju NBC News, u incidentu je povrijeđeno više desetina osoba.

Vozilom su upravljali policijski službenici, a ranije je saopćeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili prijelome, ali se nalaze u stabilnom stanju u bolnici.

Avion tipa Bombardier CRJ900 prevozio je 72 putnika i četiri člana posade na letu iz Montreal, prema preliminarnim podacima koji još nisu konačno potvrđeni.

Avion je, kako navodi Flightradar24, u vozilo udarila brzinom od oko 39 km/h.