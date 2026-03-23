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SMRTONOSNA NESREĆA

Tragičan ishod na aerodromu u Njujorku: Život izgubili pilot i kopilot nakon sudara s vatrogasnim vozilom

Letjelica je, kako navodi Flightradar24, u vozilo udarila brzinom od oko 39 km/h

Avionska nesreća. Platforma X

B. S.

23.3.2026

Pilot i kopilot regionalnog aviona kompanije Air Canada Express izgubili su život nakon što je letjelica prilikom slijetanja na LaGardija Aerodrom (LaGuardia Airport) udarila u vatrogasno vozilo. 

Nesreća je dovela do zatvaranja aerodroma, potvrdile su nadležne službe i američki mediji.

Prema izvještaju NBC News, u incidentu je povrijeđeno više desetina osoba. 

Vozilom su upravljali policijski službenici, a ranije je saopćeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili prijelome, ali se nalaze u stabilnom stanju u bolnici.

Avion tipa Bombardier CRJ900 prevozio je 72 putnika i četiri člana posade na letu iz Montreal, prema preliminarnim podacima koji još nisu konačno potvrđeni. 

Avion je, kako navodi Flightradar24, u vozilo udarila brzinom od oko 39 km/h.

Iz Federalne Avijacijske Administracije (Federal Aviation Administration) poručili su da će aerodrom ostati zatvoren do 18 sati, dok je najmanje 18 letova preusmjereno na druge aerodrome u području Njujorka ili vraćeno na polazište.

Prema informacijama Luke i uprave za saobraćaj Njujorka i Nju Džerzija (Port Authority of New York and New Jersey), vatrogasno vozilo je u trenutku sudara bilo angažirano na drugoj intervenciji na pisti.

Gradski sistem za hitna obavještenja upozorio je građane da mogu očekivati otkazivanja letova, zatvaranje pojedinih saobraćajnica, gužve i pojačano prisustvo hitnih službi u blizini aerodroma.

# AERODROM
# NESREĆA
# AIR CANADA EXPRESS
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