U Grčkoj počelo suđenje za željezničku tragediju u kojoj je poginulo 57 ljudi

U Grčka je u ponedjeljak počelo suđenje povodom teške željezničke nesreće u kojoj je poginulo 57 osoba, među njima i veliki broj studenata. Tragedija je potresla javnost i ponovo otvorila pitanje dugogodišnjeg zanemarivanja sigurnosti na željeznici.

Nesreća se dogodila u februaru 2023. godine kada su se sudarili putnički i teretni voz u blizini mjesta Tempe, Thessaly, Greece. Sudar je izazvao snažnu eksploziju i požar, dok su mnogi putnici ostali zarobljeni u potpuno uništenim vagonima.

Ukupno 36 osoba optuženo je u ovom slučaju, uglavnom željezničkih i transportnih službenika. Većina se suočava s ozbiljnim optužbama koje se odnose na ugrožavanje sigurnosti javnog saobraćaja.

Prema nalazima istrage, do nesreće je došlo nakon što je putnički voz preusmjeren na pogrešan kolosijek, čime je direktno usmjeren prema teretnom vozu koji je dolazio iz suprotnog pravca. Istražitelji navode da je tragediju dodatno pogoršala neispravna signalizacija, kao i dugogodišnji problemi s nedostatkom osoblja, slabim nadzorom i lošim održavanjem infrastrukture.

Veliki broj svjedoka

Zbog velikog broja svjedoka i učesnika u procesu, za održavanje suđenja korišten je prenamijenjeni univerzitetski kampus. Očekuje se da će postupak trajati najmanje dvije godine.

Tokom prvog dana suđenja policija je rasporedila snage za razbijanje nereda oko zgrade suda, dok se ispred okupilo nekoliko stotina demonstranata. Na ročišta su pristizali i članovi porodica žrtava, od kojih su mnogi bili odjeveni u crno.

- Prava pravda bila bi da nam vrate našu djecu, ali sada tražimo da odgovorni budu kažnjeni - rekao je Pavlos Aslanidis, čiji je 27-godišnji sin Dimitris izgubio život u nesreći.

On je istakao da porodice teško prihvataju činjenicu da gotovo tri godine nakon tragedije niko još nije završio iza rešetaka.

Među optuženima su šefovi željezničkih stanica koji su bili na dužnosti u vrijeme nesreće, njihov nadređeni, bivši željeznički zvaničnici, visoki službenici ministarstva saobraćaja, ali i bivši rukovodioci kompanije Hellenic Train, operatera grčke željezničke mreže.

Utvrđivanje odgovornosti

Porodice poginulih, koje su proteklih godina vodile snažnu kampanju za utvrđivanje odgovornosti, planiraju pratiti cijeli sudski proces.

Ova katastrofa ostaje jedno od najosjetljivijih društvenih i političkih pitanja u zemlji. Nakon nesreće organizovani su brojni protesti i štrajkovi, dok kritičari optužuju konzervativnu vladu da je pokušala svu krivicu prebaciti na niže željezničke službenike.

Ispred parlamenta u Atina postavljen je improvizirani memorijal na kojem su imena poginulih ispisana crvenom bojom, okružena svijećama i cvijećem.

Pored ovog suđenja, u toku je još nekoliko pravnih postupaka povezanih s nesrećom, uključujući i parlamentarnu istragu o političkoj odgovornosti za tragediju.