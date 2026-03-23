Rute: Okuplja se koalicija od 22 zemlje kako bi odblokirali Hormuški moreuz

Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a izjavio je u nedjelju da se članice Alijanse, zajedno sa saveznicima poput Južne Koreje i Japana, pripremaju za zajednički odgovor kako bi se ponovo uspostavila plovidba kroz Hormuški moreuz, koji je Iran faktički blokirao.

U intervjuu za Fox News, Rutte je otkrio da se od četvrtka okuplja koalicija od 22 zemlje. Iako većinu čine članice NATO-a, u grupi se nalaze i države poput Južne Koreje, Japana, Australije, Novog Zelanda, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. Dodao je da su se okupili kako bi "implementirali viziju" američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o slobodnom i otvorenom Hormuškom moreuzu.

- Utvrđujemo šta je potrebno, kada i kako to zajedno izvesti. Čim dođe pravo vrijeme, krenut ćemo u akciju - rekao je Rutte.

U odvojenom intervjuu za CBS, Rutte je pojasnio da zemlje učesnice intenzivno rade na odgovorima na tri ključna pitanja: "Šta nam treba, kada nam to treba i gdje nam to treba?"

Njegove izjave sugerišu da NATO već uveliko koordinira i razmjenjuje stavove sa partnerima u Evropi, Aziji i na Bliskom istoku kao odgovor na američke pozive na akciju.

Ova mobilizacija dolazi nakon oštrih kritika iz Vašingtona. Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) prošle sedmice je kritikovao NATO zbog pasivnosti prema Iranu, poručivši da je Alijansa bez Sjedinjenih Američkih Država "tigar od papira". Dodao je da saveznici "nisu željeli učestvovati u borbi da se zaustavi nuklearno naoružani Iran" te ih je nazvao "kukavicama", upozorivši: "Zapamtit ćemo to."

Odgovarajući na ovu situaciju, Rutte je istakao da je posljednjih dana više puta razgovarao s Trampom. Upozorio je da, poučeni iskustvom sa Sjevernom Korejom, Sjedinjene Američke Države i saveznici nemaju mnogo izbora osim da napuste nuklearne pregovore s Iranom i potencijalno izvedu preventivni udar kako bi "učinili svijet sigurnijim".

- Kao što smo vidjeli na primjeru Sjeverne Koreje, ako pregovarate predugo, mogli biste propustiti trenutak u kojem problem još uvijek možete riješiti. Sjeverna Koreja sada ima taj nuklearni kapacitet - naglasio je Rutte.

Na kraju je upozorio da bi Iran, ukoliko bi razvio nuklearno oružje uz svoje postojeće balističke kapacitete, predstavljao "direktnu i egzistencijalnu prijetnju stabilnosti Izraela, regije, Evrope i cijelog svijeta".