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Vlasnik OnlyFans, Leo Radvinski preminuo u 43. godini nakon duge borbe s rakom

Radavinski je preuzeo OnlyFans 2018. godine od porodice Stoukli (Stokely) iz Ujedinjenog Kraljevstva

Leo Radavinski, vlasnik OnlyFansa. Platforma X

B. S.

23.3.2026

Milijarder i vlasnik platforme za sadržaj za odrasle OnlyFans, Leo Radavinski (Radvinsky), preminuo je u 43. godini od raka. 

Glasnogovornik kompanije izjavio je za Daily Mail da su u firmi “duboko ožalošćeni” zbog njegove smrti.

 - Leo je preminuo mirno nakon duge borbe s rakom - rekao je glasnogovornik. 

- Njegova porodica je zamolila za privatnost u ovom teškom periodu, dodaje glasnogovornik kompanije.

Ukrajinsko-američki biznismen imao je procijenjeno bogatstvo od 4,7 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući većinskom vlasništvu njegove kompanije Fenix International Limited nad platformom OnliFens.

Bio je direktor i većinski dioničar kompanije, a ujedno i poznati filantrop i investitor.

Radavinski je preuzeo OnlyFans 2018. godine od porodice Stoukli (Stokely) iz Ujedinjenog Kraljevstva, nakon čega je platforma doživjela nagli rast.

Tokom 2024. godine korisnici su na ovoj pretplatničkoj platformi potrošili rekordnih 7,2 milijarde dolara, dok je Radavinski sebi isplatio 1,8 milijardi dolara dividendi u periodu od 2021. do 2025. godine, prema podacima Bloomberga.

Prošle godine pokušavao je prodati ovu platformu za sadržaj za odrasle, ali su izvori za New York Posta tada naveli da je imao poteškoća u pronalasku kupca zbog prirode njenog poslovnog modela.

# ONLYFANS
# LEO RADAVINSKY
# STOUKLY
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