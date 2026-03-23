Srušio se avion zračnih snaga s blizu 100 vojnika

Vlada Kolumbije još uvijek nije objavila zvaničan broj povrijeđenih niti informaciju o tome ima li smrtno stradalih. Međutim, ministar odbrane Pedro Sančez izjavio je da je avion Hercules prevozio dva voda vojske, što broj putnika procjenjuje na između 60 i 100 vojnika.

Avion kolumbijskih zračnih snaga srušio se u ponedjeljak ujutro u Puerto Leguizamu, u ruralnom dijelu južne Kolumbije, saopštili su zvaničnici, prenosi Anadolu.

Prema riječima vojnog zapovjednika, na terenu je već u toku raspoređivanje snaga kako bi se pružila pomoć povrijeđenima.

- S dubokom tugom izvještavam da je avion Hercules naših kolumbijskih zračnih snaga doživio tragičnu nesreću prilikom polijetanja iz Puerto Leguizama (Putumayo), dok je transportovao trupe - napisao je Sančez na platformi X, sa sjedištem u SAD-u.

Dok vlasti vrše mobilizaciju kako bi odgovorile na nesreću i utvrdile uzrok pada, Ministarstvo odbrane aktiviralo je sve protokole za pružanje pomoći žrtvama i njihovim porodicama.

- Izražavam najiskrenije saučešće porodicama pogođenih i, iz poštovanja prema njihovoj boli, apelujem na izbjegavanje spekulacija dok ne budu dostupne zvanične informacije - dodao je Sančez.