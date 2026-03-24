Saudijska Arabija pritišće Trampa da nastavi rat u Iranu

De facto lider Saudijske Arabije, princ Mohammed bin Salman, pritišće predsjednika Donalda Trumpa (Trumpa) da nastavi rat protiv Irana, tvrdeći da američko-izraelska vojna kampanja predstavlja "historijsku priliku" za preuređenje Bliskog istoka, prema riječima osoba koje su o razgovorima informisali američki zvaničnici, prenosi The New York Times.

U seriji razgovora tokom protekle sedmice, princ Mohammed je prenio gospodinu Trampu da mora nastaviti ka uništenju iranske tvrdolinijaške vlade, izjavile su osobe upoznate s razgovorima. Princ Mohammed je tvrdio da Iran predstavlja dugoročnu prijetnju Zaljevu koja se može eliminisati samo uklanjanjem tamošnje vlasti.

Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu (Netanyahu), također vidi Iran kao dugoročnu prijetnju, ali analitičari kažu da bi izraelski zvaničnici vjerovatno vidjeli propalu iransku državu – previše zauzetu unutrašnjim previranjima da bi ugrozila Izrael – kao pobjedu, dok Saudijska Arabija propalu državu u Iranu vidi kao tešku i direktnu sigurnosnu prijetnju.

Međutim, visoki zvaničnici u saudijskoj i američkoj vladi brinu da bi, ako se sukob oduži, Iran mogao izvesti još bolnije napade na saudijska naftna postrojenja, a Sjedinjene Države bi mogle ostati zaglavljene u beskonačnom ratu.

U javnosti, Tramp je naglo varirao između sugestija da bi rat mogao ubrzo završiti i signala da će eskalirati. U ponedjeljak je predsjednik na društvenim mrežama objavio da su njegova administracija i Iran vodili "produktivne razgovore o potpunom i ukupnom rješenju naših neprijateljstava", iako je Iran osporio ideju da su pregovori u toku.

Posljedice rata po ekonomiju i nacionalnu sigurnost Saudijske Arabije su ogromne. Iranski napadi dronovima i projektilima, pokrenuti kao odgovor na američko-izraelski napad na Iran, već su izazvali ogromne poremećaje na tržištu nafte.

Saudijski zvaničnici odbacili su ideju da je princ Mohammed tražio produženje rata.

- Kraljevina Saudijska Arabija je uvijek podržavala mirno rješenje ovog sukoba, čak i prije nego što je počeo - navela je saudijska vlada u saopštenju, napominjući da zvaničnici „ostaju u bliskom kontaktu s Trampovom administracijom i naša posvećenost ostaje nepromijenjena“.

- Naša primarna briga danas je da se odbranimo od svakodnevnih napada na naše ljude i našu civilnu infrastrukturu - dodala je vlada.

Iran je izabrao opasno balansiranje na ivici rata umjesto ozbiljnih diplomatskih rješenja. To šteti svakom uključenom akteru, ali nikome više nego samom Iranu.

Tramp se povremeno činio otvorenim za okončanje rata, ali princ Mohammed je tvrdio da bi to bila greška, rekle su osobe brifovane o razgovorima, te je pritiskao da se izvrše napadi na iransku energetsku infrastrukturu kako bi se oslabila vlada u Teheranu.

Različiti stavovi

Članak koji je objavio The New York Times zasniva se na intervjuima s ljudima koji su razgovarali s američkim zvaničnicima i koji su opisali diskusije pod uslovom anonimnosti zbog osjetljive prirode razgovora gospodina Trumpa sa svjetskim liderima. The New York Times je intervjuisao ljude s različitim stavovima o mudrosti nastavka rata i ulozi princa Mohammeda u savjetovanju gospodina Trumpa.

Karoline Leavitt, sekretarka za štampu Bijele kuće, izjavila je da administracija "ne komentariše predsjednikove privatne razgovore".

Princ Mohammed, autoritarni pripadnik kraljevske porodice koji je vodio kontinuirani obračun s neistomišljenicima, uživa poštovanje gospodina Trampa i ranije je uticao na predsjednikovo donošenje odluka. Princ Mohammed je tvrdio da bi Sjedinjene Države trebale razmotriti slanje trupa u Iran kako bi zauzele energetsku infrastrukturu i prisilile vladu da ode s vlasti, prema riječima osoba koje su brifovali američki zvaničnici.

Posljednjih dana, gospodin Tramp je ozbiljnije razmatrao vojnu operaciju zauzimanja ostrva Kharg, čvorišta iranske naftne infrastrukture. Takva operacija, s vazdušnodesantnim snagama kopnene vojske ili amfibijskim napadom marinaca, bila bi izuzetno opasna. Ipak, princ Mohammed je u razgovorima s gospodinom Trampom zagovarao kopnene operacije.

Saudijski pogledi na rat oblikovani su ekonomskim faktorima koliko i političkim. Otkako je rat počeo, iranski uzvratni napadi su uglavnom blokirali Hormuški tjesnac, osakativši energetsku industriju regiona. Velika većina saudijske, emiratske i kuvajtske nafte mora proći kroz tjesnac da bi stigla do međunarodnih tržišta. Iako su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati izgradili cjevovode da zaobiđu tjesnac, i te alternativne rute su se našle pod napadom.

Analitičari upoznati s razmišljanjem saudijske vlade kažu da, iako je princ Mohammed vjerovatno više volio izbjeći rat, on je zabrinut da će, ako se gospodin Trump sada povuče, Saudijska Arabija i ostatak Bliskog istoka ostati sami da se suoče s osnaženim i bijesnim Iranom.

U tom pogledu, kažu oni, napola završena ofanziva bi izložila Saudijsku Arabiju učestalim iranskim napadima. Takav scenario bi također mogao ostaviti Iranu moć da povremeno zatvara Hormuški tjesnac.

- Saudijski zvaničnici sigurno žele da se rat završi, ali način na koji se on završava je bitan - rekla je Jasmin Farok (Yasmine Farouk), direktorica projekta za Zaljev i Arapsko poluostrvo u Međunarodnoj kriznoj grupi.

Napad na saudijska naftna postrojenja iz 2019. godine, koji je podržao Iran — i koji je nakratko izbacio iz stroja polovinu naftne proizvodnje kraljevine — natjerao je princa da preispita svoj antagonistički pristup Islamskoj Republici. Saudijski zvaničnici su kasnije težili diplomatskom popuštanju tenzija (détente), ponovo uspostavljajući odnose s Iranom 2023. godine, dijelom zato što su shvatili da savez s SAD-om nudi samo djelimičnu zaštitu.

Nakon odluke gospodina Trumpa da krene u rat, suprotno savjetu nekoliko vlada u Zaljevu, Iran je odgovorio ispaljivanjem hiljada projektila i dronova na zemlje u regionu, što je uništilo njihove napore da privuku Iran na svoju stranu.

- Ono malo povjerenja što je postojalo ranije, sada je potpuno uništeno - rekao je novinarima prošle sedmice saudijski ministar vanjskih poslova, princ Faisal bin Farhan.

Velike zalihe presretača

Saudijska Arabija ima velike zalihe presretača Patriot koje koristi za zaštitu od baraža iranskih napada na svoja naftna polja, rafinerije i gradove. Međutim, presretača nedostaje na globalnom nivou. Napadi dronovima i projektilima u Saudijskoj Arabiji već su pogodili jednu rafineriju i američku ambasadu, dok su fragmenti presretnutih projektila usmrtili dva radnika migranta iz Bangladeša i povrijedili više od deset drugih stranih stanovnika.

Od početka rata, gospodin Netanyahu je forsirao vojne operacije koje bi mogle dovesti do kolapsa iranske vlade. Američki zvaničnici su se fokusirali na degradaciju raketnih i mornaričkih sposobnosti zemlje i bili su skeptičniji prema tome da se tvrdolinijaška vlada u Iranu može srušiti. Iako su izraelski udari ubili veliki broj vođa, vlada i dalje drži kontrolu.

Saudijski zvaničnici su dugo izražavali zabrinutost da propala država u Iranu predstavlja veliku prijetnju za njih. Strahuje se da bi, čak i ako vlada padne, elementi vojske ili milicije koje bi se pojavile u vakuumu moći, nastavile napadati kraljevinu, fokusirajući se na naftne ciljeve.

Neki obavještajni analitičari smatraju da princ Mohammed vidi rat kao priliku za povećanje uticaja Saudijske Arabije na Bliskom istoku i vjeruje da se kraljevina može zaštititi čak i ako se rat nastavi.

U razgovorima s princom Mohammedom, gospodin Tramp je izrazio zabrinutost zbog cijene nafte i štete koju ona nanosi ekonomiji. Saudijski lider ga je uvjerio da je to samo privremeno. Međutim, američki i regionalni zvaničnici su duboko skeptični da će se tržišta nafte brzo oporaviti. Ekonomisti kažu da Saudijska Arabija ne može nadoknaditi manjkove uzrokovane ratom jer njeni kopneni cjevovodi mogu prenositi samo djelić nafte koja inače prolazi kroz Hormuški tjesnac.

Čak i prije početka rata, princ Mohammed se suočavao s ozbiljnim finansijskim izazovima dok se približavao roku 2030. godine koji je sam postavio za transformaciju Saudijske Arabije u globalno poslovno središte. Njegova vlada predviđa budžetske deficite godinama unaprijed jer ambiciozni megaprojekti i ogromna ulaganja u vještačku inteligenciju iscrpljuju resurse zemlje. Dugotrajan rat s Iranom stavio bi sve to pod rizik. Princ Faisal je prošle sedmice naglasio da je jedino važno zaustavljanje napada na Saudijsku Arabiju i susjedne zemlje svim raspoloživim sredstvima.