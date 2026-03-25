Tramp se sastaje s kineskim predsjednikom Si Đinpingom 14. i 15. maja

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp posjetit će Kinu 14. i 15. maja na državnom nivou, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Si Đinpingom, saopćila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit.

Si će kasnije uzvratiti posjetom Vašingtonu, u terminu koji će biti naknadno objavljen, javlja Reuters.

Posjeta je prvobitno bila planirana za narednu sedmicu, ali je odgođena zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana.

Levit je kazala da je Si razumio potrebu za promjenom termina.

- Zadovoljstvo mi je objaviti da će dugo očekivani susret predsjednika Trampa i predsjednika Sija biti održan u Pekingu 14. i 15. maja - rekla je na konferenciji za novinare.

Prva dama Melania Tramp i predsjednik Tramp ugostit će predsjednika Sija i njegovu suprugu Peng Lijuan i u Vašingtonu, na uzvratnoj državnoj posjeti.

Trampova posljednja posjeta Kini bila je 2017. godine, a predstojeći susret bit će prvi razgovor dvojice lidera uživo od oktobra prošle godine, kada su se sastali u Južnoj Koreji i dogovorili trgovinsko primirje.