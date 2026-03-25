Meteorolozi upozoravaju: U Arabiji prijete rijetka "pustinjska tornada"

Obilne padavine koje su zahvatile Arapski poluotok i područje Perzijskog zaljeva već su oborile rekorde u više država. U Abu Dabiju i Amanu zabilježene su količine kiše koje odgovaraju prosječnim godišnjim vrijednostima, ali u samo nekoliko dana. Nevrijeme praćeno jakim vjetrovima i mogućim pješčanim olujama sada prijeti i Iranu, prenosi Arab News .

Zbog snažne oluje koja se kreće preko Arapskog poluotoka prema Hormuškom moreuzu i Iranu, meteorolozi upozoravaju na moguće prekide zračnog, cestovnog i pomorskog saobraćaja, te savjetuju Sjedinjenim Američkim Državama da razmotre "operativnu pauzu" tokom sukoba u Iranu.

Izdana su upozorenja zbog snažnih udara vjetra, smanjene vidljivosti i valova koji dostižu visinu do 2,5 metra. Meteorolozi sa stranice Arabia Weather navode da je riječ o kompleksnom sistemu niskog pritiska, u kojem se sudaraju hladne zračne mase iz viših slojeva atmosfere i topli, vlažni zrak s juga. Vrhunac oluje očekuje se u petak.

Džejson Nikols (Jason Nicholls), glavni međunarodni prognostičar AccuWeathera, izjavio je da će se olujni sistem širiti od istočne Saudijske Arabije, preko Bahreina, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sve do istočnog Omana.

Moguća tornada

Nikols upozorava da oluja nosi potencijal za razorne udare vjetra, pojavu tuče, pa čak i tornada. Već su zabilježeni manji tornadi u istočnim dijelovima Saudijske Arabije, a meteorološki uslovi i dalje pogoduju razvoju sličnih pojava.

Uz to, postoji ozbiljna opasnost od poplava koje bi mogle zahvatiti glavne autoputeve i aerodrome, dodatno otežavajući ionako složenu situaciju na Bliskom istoku.

- Ove grmljavinske oluje mogle bi poremetiti pomorski promet u Hormuškom moreuzu zbog jakih vjetrova i visokih valova od ponedjeljka do narednog četvrtka. Vrijeme bi moglo otežati zračne operacije, prikupljanje obavještajnih podataka i ciljanje, te poremetiti logistiku - upozorili su meteorolozi Arabia Weathera.

Dodali su i preporuku za "kratkoročnu operativnu pauzu za SAD".

Novi udar već na vidiku

Stranica MyRadar Weather najavila je da bi četvrtak mogao donijeti rijedak rizik od pustinjskih tornada na Bliskom istoku, uključujući Dubai, područje Ujedinjenih Arapskih Emirata, sjeverni Oman, Bahrein i Katar. Očekuju se snažne grmljavinske nepogode praćene jakim vjetrovima i tučom, kao i ozbiljne poplave.

Količina padavina u pojedinim područjima mogla bi dostići prosječne godišnje vrijednosti, što dodatno povećava rizik od velikih šteta.

U Egiptu su vlasti već reagovale – ministar obrazovanja otkazao je nastavu u srijedu i četvrtak zbog nestabilnih vremenskih prilika, dok je Ministarstvo zdravstva podiglo nivo pripravnosti kako bi osiguralo dovoljno medicinskih resursa.

Meteorolozi upozoravaju da bi početkom aprila moglo doći do novih snažnih oluja i obilnih padavina, što znači da regionu prijeti produženi period ekstremnih vremenskih nepogoda.