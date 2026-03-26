Incident kod Bosfora: Turski tanker Altura pogođen dronovima dok je prevozio 140.000 tona nafte iz Rusije

Tanker za sirovu naftu u vlasništvu turske kompanije sa sjedištem u Istanbulu napadnut je rano u četvrtak na udaljenosti od oko 14 milja od Bosfora.

Tanker Altura, koji pripada kompaniji Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S. (Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S.), isplovio je iz ruskog lučkog grada Novorosijsk na sjeveroistočnoj obali Crnog mora.

Prevozio je oko 140.000 tona nafte kada je napadnut oko 00:30 sati, prema navodima.

Izvještaji ukazuju da je tanker bio meta bespilotne letjelice, pri čemu je oštećen gornji dio broda i prostorija motora.

Nakon napada, tanker je uputio poziv za pomoć, na koji je odgovorio obližnji brod Erdek (Erdek). Prema radio-komunikacijama, prostorija motora primala je vodu, ali povrijeđenih nije bilo.

Na mjesto incidenta upućeni su spasilački brodovi Rescue 11 (Rescue 11) i Rescue 12 (Rescue 12) iz Turske generalne direkcije za obalnu sigurnost, te brzi brod Coastal Safety 5 (Coastal Safety 5).

Tanker Altura nalazi se pod sankcijama Evropske unije i na platformi MarineTraffic klasifikovan je kao dio tzv. flote u sjeni.