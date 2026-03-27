Šok na groblju: "Otišao sam na sahranu prijatelja, a u kovčegu je bila moja majka"

U švedskom gradu Södertäljeu došlo je do teške greške u bolnici koja je šokirala dvije porodice – tijela preminulih su zamijenjena, što je dovelo do toga da je jedan sin prisustvovao sahrani vlastite majke, a da toga nije bio svjestan, piše švedski portal Aftonbladet.

Sve je počelo nakon smrti 78-godišnje Wardah Attwan Sarhan, koja je preminula u bolnici nakon kraće bolesti. Posljednje trenutke provela je u miru, okružena porodicom, kako je i željela. Njena sahrana bila je planirana sedam dana kasnije, ali kada je porodica dan ranije kontaktirala bolnicu radi preuzimanja tijela, dočekala ih je šokantna vijest – tijelo je već preuzeto.

Zamijenili tijela

Ispostavilo se da je druga porodica, uvjerena da preuzima svog preminulog člana, zapravo preuzela i pokopala Wardah. Obje porodice pripadaju mandejskoj vjerskoj zajednici, u kojoj se tijela nakon smrti omotavaju u bijelo platno, zbog čega identifikacija u mrtvačnici nije bila moguća vizualno.

Zbunjenost je dodatno pojačala činjenica da je tijelo koje je ostalo u mrtvačnici, a koje je pripadalo drugoj osobi, bilo znatno veće i najmanje 20 centimetara više od Wardah, što je porodica odmah primijetila. Čak je i porodica koja je pogrešno preuzela tijelo izrazila sumnju prije sahrane, pitajući zašto je pokojnik „tako malen“, na što im je navodno rečeno da se tijelo nakon smrti može smanjiti.

Situacija je eskalirala kada je Wardahin sin Basem Bustan Aziz shvatio da je zapravo prisustvovao sahrani vlastite majke jer poznaje porodicu koja je greškom preuzela njezino tijelo, a radilo se o pogrebu njegovog prijatelja.

- Kao sinu, nezamislivo mi je da se ovako nešto moglo dogoditi. To je bilo strašno shvatiti - rekao je.

Bolnica priznala odgovornost

Porodica je potom održala sastanak s upravom bolnice, koja je priznala odgovornost i najavila istragu. Najavili su i prijavu nadležnim institucijama te razmatranje daljih pravnih koraka.

- Ispričali su se, ali ovo se uopće nije smjelo dogoditi. Porodica je u potpunom šoku i očaju - rekla je unuka Helin Aziz.

Na stvarnoj sahrani, održanoj na groblju uz crkvu Tveta, atmosfera je bila teška – padala je kiša, a među okupljenima osjećala se tuga, bijes i nevjerica. Kako bi se osiguralo da se greška više ne ponovi, kovčeg je otvoren, a jedan od sinova morao je osobno identificirati majku.

- To je bilo iznimno teško. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz tako nešto - rekla je unuka Yasmin Angela Aziz.

Umjesto ekshumacije i zamjene tijela, porodice su odlučile da pokojni ostanu u grobovima u kojima su već pokopani, ali će se nadgrobni spomenici zamijeniti kako bi imena odgovarala stvarnim osobama.

Direktorica bolnice Anna Gerber Ekblom poručila je da razumije uznemirenost porodica i naglasila da se ovakav propust ne smije ponoviti. Istaknula je da će se provesti detaljna istraga, uključujući pogrebno poduzeće i vjersku zajednicu, kako bi se utvrdilo kako je do greške došlo.

- Naš je cilj sada osigurati da se ovako nešto više nikada ne dogodi - poručila je.