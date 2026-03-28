Iranski napad na bazu Princ Sultan: Dvanaest američkih vojnika ranjeno

Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih su dvojica veoma teško, u iranskom vojnog napadu na zračnu bazu Princ Sultan (Prince Sultan) u Saudijskoj Arabiji, potvrdili su američki zvaničnici u petak.

Napad je izveden u petak, a bazu su pogodili najmanje jedan projektil i nekoliko dronova. Kako prenose The New York Times i The Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i arapske zvaničnike, vojnici su se nalazili unutar zgrada na bazi u trenutku udara.

Teške povrede

Prema navodima CBS Newsa, dvojica vojnika su "veoma teško povrijeđena", dok je još osam pretrpjelo "teške povrede", što su odvojene kategorije u američkom vojnom sistemu klasifikacije. Stanje preostale dvojice ranjenih zasad nije poznato.

Pored ljudskih gubitaka, napad je izazvao i značajnu materijalnu štetu. Najmanje dva aviona za dopunu goriva tipa KC-135 pretrpjela su ozbiljna oštećenja, a satelitski snimci otkrili su pune razmjere štete na ovim letjelicama.

Ovaj napad predstavlja jedan od najozbiljnijih propusta i probijanja američke protuzračne odbrane od početka rata s Iranom koji traje već mjesec dana.