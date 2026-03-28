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PRIČINJENA ŠTETA

Iranski napad na bazu Princ Sultan: Dvanaest američkih vojnika ranjeno

Ovaj napad predstavlja jedan od najozbiljnijih propusta i probijanja američke protuzračne odbrane od početka rata s Iranom

Iranski napad. Samaa Web Desk

A. O.

28.3.2026

Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih su dvojica veoma teško, u iranskom vojnog napadu na zračnu bazu Princ Sultan (Prince Sultan) u Saudijskoj Arabiji, potvrdili su američki zvaničnici u petak.

Napad je izveden u petak, a bazu su pogodili najmanje jedan projektil i nekoliko dronova. Kako prenose The New York Times i The Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane američke i arapske zvaničnike, vojnici su se nalazili unutar zgrada na bazi u trenutku udara.

Teške povrede

Prema navodima CBS Newsa, dvojica vojnika su "veoma teško povrijeđena", dok je još osam pretrpjelo "teške povrede", što su odvojene kategorije u američkom vojnom sistemu klasifikacije. Stanje preostale dvojice ranjenih zasad nije poznato.

Pored ljudskih gubitaka, napad je izazvao i značajnu materijalnu štetu. Najmanje dva aviona za dopunu goriva tipa KC-135 pretrpjela su ozbiljna oštećenja, a satelitski snimci otkrili su pune razmjere štete na ovim letjelicama.

Ovaj napad predstavlja jedan od najozbiljnijih propusta i probijanja američke protuzračne odbrane od početka rata s Iranom koji traje već mjesec dana.

Ovo je najmanje drugi direktan pogodak na bazu Princ Sultan, iako je Saudijska Arabija ranije uspijevala presresti nekoliko projektila ispaljenih u njenoj blizini. U prethodnom udaru na ovu bazu, 1. marta, oštećeno je pet američkih aviona za dopunu goriva, a život je izgubio 26-godišnji narednik američke vojske Benjamin N. Pennington, koji je preminuo nekoliko dana nakon ranjavanja.

Novi gubici povećavaju ukupan broj ranjenih američkih vojnika na više od 300 od početka sukoba 28. februara, pokrenutog zajedničkom operacijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela protiv Irana. Ukupno je 13 američkih vojnika poginulo u dosadašnjem toku rata.

Traumatske povrede mozga

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u petak da je oko 225 vojnika pretrpjelo traumatske povrede mozga uzrokovane detonacijama projektila. Ipak, američka vojska navodi da se 273 ranjena vojnika već oporavila i vratila na dužnost.

S druge strane, Iran nastavlja s kontinuiranim napadima odmazde na zaljevske države koje optužuje da služe kao lansirne rampe i logistička podrška za američke vojne udare na njihovu teritoriju.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# BESPILOTNE LETJELICE
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