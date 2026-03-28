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NAPAD

Satelitski snimci: Gust dim iznad američke baze koja je pogođena u Saudijskoj Arabiji, najmanje 15 povrijeđenih

Broj povrijeđenih vojnika porastao, više njih u teškom stanju

Gust dim iznad američke baze koja je pogođena u Saudijskoj Arabiji. CNN

B. A.

28.3.2026

Satelitski snimci prikazuju gust crni dim iznad zračne baze Prince Sultan Air Base u Saudijskoj Arabiji, koja je bila meta iranskog napada.

Prema posljednjim informacijama, povrijeđeno je najmanje 15 američkih vojnika, dok je ranije Reuters izvijestio o 12 povrijeđenih. Associated Press navodi da je pet vojnika u ozbiljnom stanju.

Napad je, prema dostupnim podacima, izveden s najmanje šest balističkih raketa i 29 dronova, a vojnici su se u trenutku udara nalazili unutar pogođene zgrade.

Glasnogovornik iranske vojske saopćio je da je jedan avion potpuno uništen, dok su tri oštećena i izvan upotrebe. U ranijem napadu na istu bazu povrijeđeno je 14 američkih vojnika.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# NAPAD
# AMERIČKA BAZA
# GUST DIM
# SATELITSKI SNIMCI
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