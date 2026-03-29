Njegovateljica doživjela šokantnu povredu na poslu: Upucao je starac o kom je brinula

Njegovateljica iz Rumunije doživjela je tešku i šokantnu povredu na radnom mjestu u Milanu, nakon što je na nju pucao starac o kojem je brinula.

Posao njegovateljice, kako se u Italiji nazivaju žene koje vode brigu o starijim osobama, nosi određene rizike, ali rijetko ko može zamisliti ovakav scenario.

Incident se dogodio u Milanu, gdje je stariji muškarac, o kojem je brinula, izvukao pištolj i pucao u nju, pogodivši je u stomak. Povrijeđena 45-godišnja žena hitno je prevezena u bolnicu, gdje je podvrgnuta operaciji, prenosi Observator.

Prema prvim informacijama, između njih je prethodno došlo do svađe, a policija trenutno utvrđuje da li je 92-godišnjak pucao namjerno ili je do opaljenja došlo slučajno.

Na mjesto događaja brzo su stigli medicinski timovi i policija, a povrijeđena je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu Humanitas u Rozanu, gdje je operisana.

Iako je primljena u teškom stanju, ljekari navode da njen život nije ugrožen. Istraga je u toku i treba da razjasni okolnosti incidenta, pri čemu se razmatraju i mogućnost namjernog pucnja, ali i da je oružje opalilo slučajno.

Prema dostupnim informacijama, starac je i ranije bio pod nadzorom vlasti, jer je navodno prije nekoliko godina učestvovao u paljenju jednog bara.