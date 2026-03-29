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GLAVNI GRAD PAKISTANA

Fidan se sastao s pakistanskim kolegom u Islamabadu

Šef turske diplomatije boravi u Islamabadu na dvodnevnim razgovorima o regionalnim pitanjima

Hakan Fidan i Muhamed Išak Dar. Screenshot

Anadolija

29.3.2026

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se danas u Islamabadu sa svojim pakistanskim kolegom Muhamedom Išakom Darom (Muhammad Ishaq Dar), naveli su turski diplomatski izvori, prenosi Anadolu.

Fidan je stigao u glavni grad Pakistana kako bi učestvovao u dvodnevnim razgovorima fokusiranim na regionalna pitanja.

Posjeta dolazi u trenutku kada rat SAD-a i Izraela s Iranom navršava mjesec dana, pri čemu su i Turska i Pakistan aktivno angažovane u diplomatskim naporima da se okonča tekući sukob na Bliskom istoku.

# SASTANAK
# ISLAMABAD
# BLISKI ISTOK
# MUHAMMAD ISHAQ DAR
# HAKAN FIDAN
# PAKISTAN
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