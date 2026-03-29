Fidan se sastao s pakistanskim kolegom u Islamabadu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se danas u Islamabadu sa svojim pakistanskim kolegom Muhamedom Išakom Darom (Muhammad Ishaq Dar), naveli su turski diplomatski izvori, prenosi Anadolu.

Fidan je stigao u glavni grad Pakistana kako bi učestvovao u dvodnevnim razgovorima fokusiranim na regionalna pitanja.

Posjeta dolazi u trenutku kada rat SAD-a i Izraela s Iranom navršava mjesec dana, pri čemu su i Turska i Pakistan aktivno angažovane u diplomatskim naporima da se okonča tekući sukob na Bliskom istoku.