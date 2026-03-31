State Department poslao tajnu depešu ambasadama širom svijeta

Sjedinjene Države su naložile svakoj američkoj ambasadi i konzulatu širom svijeta da pokrenu koordinisane kampanje protiv strane propagande i preporučuju mrežu "X" Ilona Maska kao "inovativni" alat koji može pomoći u tome.

Depeša, koju je potpisao državni sekretar Marko Rubio i do koje je došao "Guardian", takođe predlaže da ambasade i konzulati sarađuju sa jedinicom za psihološke operacije američke vojske kako bi se riješio problem rasprostranjene dezinformacije. U dokumentu su izložena opširna uputstva o tome kako osoblje ambasada treba da se suprotstavi "koordinisanim stranim naporima da se potkopaju američki interesi u inostranstvu".

State Department poslao depešu

Ovo se dešava dok je Amerika ratu sa Iranom, čija vlada decenijama upravlja jednim od najsloženijih i najproduktivnijih državnih aparata za dezinformacije na svijetu, a ruske i kineske operacije uticaja i dalje ciljaju američke saveznike širom Evrope, Azije i Latinske Amerike.

Depeša nalaže tim ambasadama i konzulatima da slijede pet širokih ciljeva:

- Suprotstavljanje neprijateljskim porukama

- Proširenje pristupa informacijama

- Razotkrivanje ponašanja protivnika

- Isticanje lokalnih glasova koji podržavaju američke interese

- Promovisanje onoga što se naziva "pričanjem američke priče"

Ambasade su upućene da angažuju lokalne influensere, akademike i lidere zajednica u inostranstvu kako bi širili poruke protiv propagande, pristup osmišljen da američki narativi finansirani iz SAD djeluju lokalno organski, a ne centralno usmjereni.

- Ove kampanje nastoje da prebace krivicu na Sjedinjene Države, posiju razdor među saveznicima, promovišu alternativne poglede na svijet koji su suprotni američkim interesima, pa čak i potkopaju američke ekonomske interese i političke slobode. Korištenjem digitalnih platformi, medija i operacija uticaja, oni predstavljaju direktnu pretnju nacionalnoj sigurnosti SAD i podstiču neprijateljstvo prema američkim interesima - navodi se u depeši.

Posebno, depeša nalaže diplomatskim kancelarijama da koordiniraju svoj rad sa "psihološkim operacijama Ministarstva rata", vojnom jedinicom poznatom kao Miso, odnosno Military Information Support Operations, koja je deo Pentagona.

Inovativni alat

Nije uobičajeno da State department otvoreno kombinuje javnu diplomatiju sa vojnim psihološkim operacijama. Međutim, pokušaji suprotstavljanja stranoj dezinformaciji nisu novi, iako su prethodne administracije to finansirale preko Global Engagement Centra, koji je ostao bez sredstava neposredno prije povratka Donalda Trampa na vlast.

Depeša takođe eksplicitno preporučuje platformu "X" Ilona Maska, posebno funkciju Community Notes, kao "inovativni" instrument za suzbijanje dezinformacija u "suprotstavljanju antiameričkim propagandnim operacijama bez ugrožavanja slobode govora ili privatnosti", javlja Guardian.