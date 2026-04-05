Orban: Pojačane vojne snage štitit će gasovod Turski tok u Mađarskoj nakon incidenta u Srbiji

Mađarska će dodatno pojačati vojne snage koje štite dio gasovoda Turski tok na svojoj teritoriji, izjavio je premijer Viktor Orban u nedjelju nakon hitne sjednice Savjeta za odbranu.

Orban je u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako je naveo, brzom i efikasnom odgovoru nakon što su srpske vlasti pronašle eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje u blizini ključne gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

"Čin sabotaže"

Dodao je da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih, te da je spriječen "čin sabotaže", naglašavajući da gasovod funkcioniše normalno i bez prekida.

Vučić je ranije saopštio da su na području opštine Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima, ističući da je time spriječena akcija protiv vitalnih interesa zemlje. Naveo je i da će Srbija odlučno reagovati na svaku prijetnju svojoj infrastrukturi.

On je dodao da je o prvim rezultatima istrage obavijestio Orbana, navodeći da su pronađeni eksploziv velike razorne moći i detonacioni štapini.

"Napad na suverenitet"

Nakon sjednice Savjeta za odbranu, šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da je sigurnost energetskog snabdijevanja pitanje suvereniteta.

- Najsnažnije odbacujemo ovaj napad na naš suverenitet, jer se ugrožavanje energetske sigurnosti ne može drugačije tumačiti - rekao je Sijarto, dodajući da će se Mađarska zajedno sa Srbijom braniti i štititi stabilnost snabdijevanja energijom.

Gasovod Turski tok godišnje transportuje između 7,5 i osam milijardi kubnih metara gasa i predstavlja ključnu energetsku arteriju Mađarske.