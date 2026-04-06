Mađari su bijesni zbog života u "najkorumpiranijoj zemlji EU-a"

Službeno prijavljena imovina mađarskog lidera Viktora Orbana prilično je skromna: nešto ušteđevine i vila u zajedničkom vlasništvu u Budimpešti. Ipak, birači u zemlji koju Transparency International smatra najkorumpiranijom u Evropskoj uniji misle drugačije, piše francuska novinska agencija AFP.

To bi Orbana moglo skupo koštati na općim izborima 12. aprila, koji bi mogli označiti kraj njegove 16-godišnje vladavine. Bogatstvo koje je stekao njegov uži krug izaziva sve veće nezadovoljstvo građana koji se suočavaju sa sporim ekonomskim rastom, visokom inflacijom i pogoršanjem javnih usluga.

„Vladin komunikacijski aparat dobro je funkcionirao dok je naša ekonomska situacija bila relativno dobra“, rekao je za AFP Zoltan Ranschburg, politički analitičar u think tanku Republikon.

Ali ona već godinama nije dobra, dodao je. „To je naš novac, ne njihov. A oni ga troše kao da su jedini vlasnici“, rekao je za AFP Gabor Szebenyi, 81-godišnji penzionisani profesor historije, na opozicionom skupu.

On je osudio ono što je nazvao „feudalizmom“ koji se ukorijenio u srednjoevropskoj zemlji s gotovo 10 miliona stanovnika.

Nezavisni zastupnik Akos Hadhazy, jedan od vodećih boraca protiv korupcije u Mađarskoj, rekao je da je korupcija od 2016. svake godine iz državne kase izvukla ekvivalent od 2,84 milijarde eura.

„Paravan“

„To nisu izolirani slučajevi – to je jednostavno način na koji sistem funkcioniše“, rekao je Hadhazy za AFP. Dok Orban tvrdi da živi skromno, nekoliko članova njegove porodice značajno se obogatilo od njegovog povratka na vlast 2010. godine.

Njegov 85-godišnji otac Gyozo Orban posjeduje više kompanija za građevinski materijal i historijsko imanje Hatvanpuszta, koje je obnovio u luksuzni kompleks vrijedan stotine miliona dolara.

Zaštićeno visokim zidovima, prostrano imanje u blizini premijerovog rodnog sela ima dva bazena i vlastiti park divljih životinja, kao i ogromne pomoćne objekte, prema snimcima dronom koje su objavili nezavisni mediji.

„U stvarnosti, Viktoru Orbanu otac je samo paravan“, rekao je Hadhazy.