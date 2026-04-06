Mađari su bijesni zbog života u "najkorumpiranijoj zemlji EU-a"

Službeno prijavljena imovina mađarskog lidera Viktora Orbana prilično je skromna: nešto ušteđevine i vila u zajedničkom vlasništvu u Budimpešti. Ipak, birači u zemlji koju Transparency International smatra najkorumpiranijom u Evropskoj uniji misle drugačije, piše francuska novinska agencija AFP.
To bi Orbana moglo skupo koštati na općim izborima 12. aprila, koji bi mogli označiti kraj njegove 16-godišnje vladavine. Bogatstvo koje je stekao njegov uži krug izaziva sve veće nezadovoljstvo građana koji se suočavaju sa sporim ekonomskim rastom, visokom inflacijom i pogoršanjem javnih usluga.
„Vladin komunikacijski aparat dobro je funkcionirao dok je naša ekonomska situacija bila relativno dobra“, rekao je za AFP Zoltan Ranschburg, politički analitičar u think tanku Republikon.
Ali ona već godinama nije dobra, dodao je. „To je naš novac, ne njihov. A oni ga troše kao da su jedini vlasnici“, rekao je za AFP Gabor Szebenyi, 81-godišnji penzionisani profesor historije, na opozicionom skupu.
On je osudio ono što je nazvao „feudalizmom“ koji se ukorijenio u srednjoevropskoj zemlji s gotovo 10 miliona stanovnika.
Nezavisni zastupnik Akos Hadhazy, jedan od vodećih boraca protiv korupcije u Mađarskoj, rekao je da je korupcija od 2016. svake godine iz državne kase izvukla ekvivalent od 2,84 milijarde eura.
„Paravan“
„To nisu izolirani slučajevi – to je jednostavno način na koji sistem funkcioniše“, rekao je Hadhazy za AFP. Dok Orban tvrdi da živi skromno, nekoliko članova njegove porodice značajno se obogatilo od njegovog povratka na vlast 2010. godine.
Njegov 85-godišnji otac Gyozo Orban posjeduje više kompanija za građevinski materijal i historijsko imanje Hatvanpuszta, koje je obnovio u luksuzni kompleks vrijedan stotine miliona dolara.
Zaštićeno visokim zidovima, prostrano imanje u blizini premijerovog rodnog sela ima dva bazena i vlastiti park divljih životinja, kao i ogromne pomoćne objekte, prema snimcima dronom koje su objavili nezavisni mediji.
„U stvarnosti, Viktoru Orbanu otac je samo paravan“, rekao je Hadhazy.
Moćni zet
Orbanov zet Istvan Tiborcz postao je jedan od najutjecajnijih mađarskih biznismena zahvaljujući ugovorima o javnoj rasvjeti koje je dobila njegova bivša firma Elios. Ti poslovi su djelimično finansirani sredstvima EU, sve dok evropski ured za borbu protiv prevara (OLAF) nije otkrio ozbiljne nepravilnosti.
Tiborcz se od tada okrenuo nekretninama i turizmu.
Orbanov prijatelj iz djetinjstva Lorinc Meszaros, bivši vodoinstalater, postao je najbogatiji čovjek u Mađarskoj, s imovinom od 4,8 milijardi dolara, prema časopisu Forbes. Njegovo poslovno carstvo obuhvata građevinske, energetske, bankarske i medijske kompanije koje napreduju zahvaljujući javnim ugovorima.
Zamrznuta sredstva EU
„Na papiru postoji konkurencija (u javnim nabavkama), ali u stvarnosti je pobjednik uvijek unaprijed poznat“, rekao je za AFP građevinski izvođač koji je želio ostati anoniman, na gradilištu u blizini Budimpešte.
Radeći u tom sektoru tri decenije, rekao je da se ishodi tendera često unaprijed odlučuju. „Oni na dnu lanca obavljaju posao i posljednji bivaju plaćeni – ponekad i mjesecima kasnije“, rekao je, dodajući da razmišlja o odustajanju i prodaji svoje opreme.
„Jako sam ljut“, rekao je, ističući da dok oni na vlasti vode „luksuzan život“ i putuju privatnim avionima, male firme se „bore za opstanak“.
Transparency International je Mađarsku, zajedno s Bugarskom, označio kao najkorumpiraniju zemlju EU u svom Indeksu percepcije korupcije. Upozorili su na sistemske rizike u javnim nabavkama i ograničenu konkurenciju za najveće ugovore, koji čine pet posto mađarskog BDP-a.
Šta kaže Vlada?
Vlada je odbacila ove ocjene i tvrdi da su mađarska pravila o javnim nabavkama usklađena sa standardima EU. Ipak, Evropska unija je zamrznula 19 milijardi eura sredstava namijenjenih Mađarskoj zbog dugotrajnih zabrinutosti u vezi s korupcijom i vladavinom prava.
Opozicioni lider Peter Magyar, glavni Orbanov protivnik na predstojećim izborima, obećao je da će odblokirati ta sredstva ukoliko pobijedi, te istražiti kako su se sadašnji lideri i njihove porodice toliko obogatili.