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UNIŠTENI I PROJEKTILI

Saudijsko ministarstvo odbrane: Presreli smo najmanje 18 dronova posljednjih sati

Nije poznato ko stoji iza napada

Srušeni dronovi. AP Photo / Evgeniy Maloletka

Dž. R.

7.4.2026

Protuzračna odbrana Saudijske Arabije presrela je i uništila najmanje 18 dronova tokom posljednjih nekoliko sati, objavilo je saudijsko ministarstvo odbrane na platformi X.

Ranije su saudijske snage presrele i uništile sedam balističkih projektila koji su bili usmjereni prema istočnoj regiji zemlje. Dijelovi projektila pali su u području nekih energetskih postrojenja, saopćilo je ministarstvo.

Ekipe na terenu još procjenjuju štetu, a zasad nije poznato ko stoji iza napada dronovima i projektilima.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# DRONOVI
# BALISTIČKE RAKETE
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