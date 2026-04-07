Saudijsko ministarstvo odbrane: Presreli smo najmanje 18 dronova posljednjih sati

Protuzračna odbrana Saudijske Arabije presrela je i uništila najmanje 18 dronova tokom posljednjih nekoliko sati, objavilo je saudijsko ministarstvo odbrane na platformi X.

Ranije su saudijske snage presrele i uništile sedam balističkih projektila koji su bili usmjereni prema istočnoj regiji zemlje. Dijelovi projektila pali su u području nekih energetskih postrojenja, saopćilo je ministarstvo.

Ekipe na terenu još procjenjuju štetu, a zasad nije poznato ko stoji iza napada dronovima i projektilima.