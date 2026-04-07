Vens u Budimpešti žestoko kritikovao EU i poručio Orbanu: "Tramp vas voli, a i ja"

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance) doputovao je u Budimpeštu, gdje je uputio niz pohvala Mađarskoj i njenom premijeru Viktoru Orbanu, svega nekoliko dana prije ključnih parlamentarnih izbora u toj zemlji.

Uoči sastanka, Vens je Orbanu poručio: "Predsjednik vas voli, a i ja", nazvavši ga "jednim od rijetkih pravih državnika u Evropi" te mu poželio sreću na predstojećim izborima.

Cilj Vensove posjete je pružanje podrške kampanji dugogodišnjeg mađarskog nacionalističkog lidera, u trenutku kada brojne ankete predviđaju moguć poraz na izborima, piše Reuters.

Orban, euroskeptični premijer koji je na vlasti od 2010. godine, suočava se s najtežim izazovom za reizbor u svojoj političkoj karijeri. Ankete ukazuju da bi njegova stranka Fidesz na nedjeljnim izborima mogla izgubiti od pokreta Tisa, koji predvodi njegov bivši saradnik Peter Mađar (Péter Magyar).

Vensova posjeta, tempirana neposredno pred glasanje, dodatno naglašava koliko pokret MAGA predsjednika Donalda Trampa pridaje značaj Orbanovom ostanku na vlasti. Tramp je ranije i lično podržao 62-godišnjeg Orbana, opisujući ga kao "uistinu snažnog i moćnog vođu".

"Volimo mađarski narod"

- Odnos i prijateljstvo između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država izuzetno su nam važni - izjavio je Vens uoči sastanka s Orbanom.

- Dijelom jer volimo mađarski narod i ovu nevjerovatnu naciju i kulturu, ali i zato što vas predsjednik cijeni, kao i ja, jer ste važan faktor onoga što je Evropu učinilo snažnom i prosperitetnom", rekao je, dodavši da je u Budimpešti zbog "moralne saradnje" - između SAD-a i Mađarske.

Vens je optužio birokrate u Briselu da pokušavaju oslabiti mađarsku ekonomiju i učiniti je manje energetski nezavisnom, navodeći da je nivo miješanja evropske birokratije "zaista sramotan". Također je ustvrdio da je Mađarska bila suočena s jednim od najtežih oblika stranog miješanja u izbore.

Istakao je da su evropski birokrati pokušali "uništiti mađarsko gospodarstvo jer mrze tog čovjeka", misleći na Orbana, te je poručio biračima da razmisle "ko je za njih i narod Mađarske", a ne ko je za ili protiv Evrope ili SAD-a.

"Zlatno doba" odnosa između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država započelo je izborom Donalda Trampa za predsjednika, izjavio je Viktor Orban nakon sastanka s američkim potpredsjednikom.

"EU je jako pogriješila"

Govoreći o ratu u Ukrajini, Vens je rekao da je u interesu Ukrajine, Evrope, Mađarske i SAD-a da se sukob što prije okonča. Naglasio je i da je Evropska unija napravila "veliku pogrešku" kada se odrekla nafte i plina s istoka.

- Korijeni ovog sukoba posijani su mnogo prije početka borbi, kada su evropski lideri odlučili da se oslanjaju na određeni energetski model i odreknu nafte i plina s istoka. To je tada bila velika pogreška, a danas je jasno da je i dalje velika pogreška - rekao je.

Dodao je da SAD žele pomoći Evropi kroz isporuke ukapljenog prirodnog plina, što, kako je naveo, slabi Rusiju i omogućava evropskim potrošačima niže cijene energije, ali i veću sigurnost u slučaju konflikta.

- Zanimljivo je da oni koji druge optužuju za prorusku politiku zapravo snose odgovornost za stvaranje energetski slabe Evrope - rekao je.

Razgovarali o migracijama

Vensa i njegovu suprugu Ušu (Usha Vance) na aerodromu u Budimpešti dočekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto (Péter Szijjártó), koji je istakao da ova posjeta simbolizira "novo zlatno doba u odnosima SAD-a i Mađarske", što je nakon sastanka ponovio i Orban.

Vens i Orban razgovarali su o migracijama, globalnoj sigurnosti te ekonomskoj i energetskoj saradnji. Bloomberg navodi da bi mađarska naftna kompanija MOL mogla dogovoriti kupovinu 500.000 tona američke nafte, vrijedne oko 500 miliona dolara.

Orbanov politički protivnik Mađar je uoči Vensovog dolaska na platformi X poručio da se mađarska historija "ne piše u Vašingtonu, Moskvi ili Briselu", već na "mađarskim ulicama i trgovima".