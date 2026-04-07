Orban: Evropa ide ka najozbiljnijoj energetskoj krizi svih vremena

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je u utorak da se Evropa kreće ka "najozbiljnijoj energetskoj krizi svih vremena", tokom zajedničke konferencije za novinare sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom u Budimpešti, javlja Anadolu.

- Evropa ide ka najozbiljnijoj energetskoj krizi svih vremena, svjedočimo drastičnim porastima cijena, a ako ne djelujemo na vrijeme, može doći do nestašice energije, nafte i plina - rekao je Orban novinarima usred rastućih cijena energije zbog napetosti na Bliskom istoku.

Ponovno potvrđujući da su u toku pregovori o energetskoj krizi bloka, ukazao je na značaj američko-mađarske energetske saradnje.

Naglasio je da bez takve saradnje ne bi mogli garantovati energetsku sigurnost Mađarske i da smanjenje računa za komunalne usluge ne bi bilo moguće.

Orban je pozdravio mirovne napore koje je pokrenuo američki predsjednik Donald Tramp u vezi s ratom između Moskve i Kijeva, te rekao da, da Brisel nije ometao njegove napore, "u Ukrajini je odavno mogao biti mir".

Dodao je da je za njih posebno važno što su SAD pod Trumpom pokrenule mirovni samit i predložile Budimpeštu kao mjesto održavanja, koja je, kako je Orban rekao, "praktično jedina moguća evropska lokacija".