Mladi okreću leđa Orbanu: Izbori u Mađarskoj mogli bi donijeti politički preokret

Kako se Mađarska približava ključnim izborima, sve veći značaj dobija generacija birača koja je odrasla pod premijerom Viktorom Orbanom (Viktor Orbán), a koja se sada okreće opoziciji. Neki od njih poručuju da će napustiti zemlju ukoliko mađarski lider ponovo osvoji mandat. Orban se suočava s najozbiljnijim izazovom tokom svoje 16-godišnje vladavine, dok većina anketa pokazuje da bi Peter Mađar (Péter Magyar) i njegova Stranka Tisa (Tisza) mogli odnijeti pobjedu na izborima. Karizmatični i medijski vješt Mađar nameće se kao privlačna alternativa, posebno među mlađim biračima nezadovoljnim politikom Orbanove desničarske stranke Fidesz. Sociolozi i analitičari ističu da upravo ova demografska grupa postaje presudna. - Fidesz više ne razumije mlade ljude - rekao je sociolog Danijel Oroš (Daniel Oross) za Reuters. Posebno važnu ulogu imaju studenti, koji bi, ukoliko glasaju kao jedinstven blok, mogli pomoći pojedinim strankama da pređu parlamentarni prag od pet posto.

Broj Mađara koji napuštaju zemlju značajno je porastao nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, što je dodatno opteretilo ekonomiju i izazvalo snažan inflacijski udar u Evropskoj uniji. Podaci Evropske unije pokazuju da najveći dio emigranata čine osobe između 20 i 34 godine. Iako se dio njih vraća, ukupni bilans ostaje negativan, što sociolozi povezuju s nedostatkom perspektive u Mađarskoj, jednoj od siromašnijih članica EU. Pored problema poput nepristupačnih cijena stanova, mladi ističu i unutrašnje izazove, uključujući korupciju i stanje u obrazovnom sistemu, što je u proteklim godinama dovelo i do protesta. Za pojedine birače, poput 18-godišnje Tamare Polji (Tamara Pohly), izbori predstavljaju prekretnicu. - Ne bih željela živjeti u zemlji u kojoj su ljudi koji glasaju za Fidesz ili se zalažu za vrijednosti Fidesza u većini - rekla je za Reuters. Polji, koja želi postati industrijska dizajnerica, kaže da planira otići u inostranstvo nakon studija ako Orban ostane na vlasti.

S druge strane, Orban je uveo određene mjere kako bi zadržao mlade, uključujući ukidanje poreza na dohodak za osobe mlađe od 25 godina i subvencionirane stambene kredite s kamatom od tri posto. - Čak i u sjeni rata, Mađarska je učinila sve za mlade Mađare kako bi mogli imati uspješan, nezavisan život - rekao je Orban na predizbornom skupu u gradu Sentes (Szentes). Ipak, njegova retorika prema mladima ponekad je izazivala kontroverze, nazivajući njihov otpor „lažnim ustankom“ i poručujući da trebaju biti zahvalni na mjerama koje je njegova vlada poduzela. Prema istraživanjima, Fidesz trenutno ima podršku oko osam posto birača između 18 i 29 godina, odnosno 22 posto u širem rasponu od 18 do 39 godina.