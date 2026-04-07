SAD upozorio: Iranska blokada Hormuškog moreuza mogla biti bi biti posljednji čin režima

SAD je u utorak upozorio Iran da bi njegovo zauzimanje Hormuškog moreuza moglo biti posljednji čin režima, nakon što su Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju predvođenu Bahreinom u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se tražilo ponovno otvaranje ovog ključnog plovnog puta odbrambenim mjerama.

- Prije 47 godina, prvi čin iranskog režima bio je da uzme desetine Amerikanaca za taoce. Sada uzima Hormuški moreuz za taoce, a s njim pokušava uzeti za taoce svjetsku ekonomiju. Pa, kolege, to bi mogao biti njegov posljednji čin. Vidjet ćemo - rekao je američki izaslanik Majk Volc.

Veto Rusije i Kine

Volcove primjedbe uslijedile su nakon što su Rusija i Kina uložile veto na nacrt rezolucije koja je pozivala države da koordiniraju napore, odbrambene prirode, u skladu s okolnostima, kako bi doprinijeli osiguravanju sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, uključujući pratnju trgovačkih i komercijalnih brodova te da odvrate pokušaje zatvaranja, ometanja ili na bilo koji drugi način ometanja međunarodne plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Rezolucija je dobila 11 glasova, dok su Kolumbija i Pakistan bili suzdržani.

Navodeći da zatvaranje strateškog kanala blokira isporuku životno važne pomoći onima kojima je potrebna, Volc je rekao da UN i međunarodne humanitarne organizacije koje isporučuju medicinsku pomoć, opskrbu skloništima i hranu u humanitarnim krizama u Kongu, Sudanu, Gazi ne mogu proći kroz Hormuški moreuz.

- Niko to ne bi trebao tolerisati - dodao je.

"Novo dno"

Obraćajući se dvjema silama koje su uložile veto, Volc je rekao da današnji veto predstavlja novo dno, optužujući Moskvu i Peking da su stali na stranu Irana, koji, kako je rekao, nastoji zastrašiti Zaljev da se povinuje, dok istovremeno brutalizira vlastiti narod.

Tvrdio je da je Rusija postala ključni dobavljač vojne opreme Iranu, uključujući borbene avione, helikoptere, oklopna vozila i drugo oružje, dok Kina uvozi više 80 posto iranske ilegalne nafte i isporučuje komponente korištene u napadačkim dronovima i balističkim raketama.

- Većini članica ovdje Hormuški moreuz je važniji nego Sjedinjenim Državama - rekao je, potvrđujući da Vašington nije napustio diplomaciju.

- SAD ostaje spreman za značajnu diplomaciju - rekao je.