Cvijanović: "Šmit odlazi definitivno, priče o nasljedniku iz Velike Britanije su propaganda"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) definitivno napušta BiH te je odbacila tvrdnje da bi ga na toj funkciji mogao zamijeniti kandidat iz Velike Britanije.

Gostujući u programu RTRS, Cvijanović je naglasila da su priče o dolasku britanskog diplomate zapravo samo "propaganda".

- To u Sarajevu predstavljaju na način: ako nije Njemačka, onda mora biti Velika Britanija. Međutim, oni neće diktirati proces. Propagandna mašinerija sada izbacuje i ime željenog kandidata, ali to nije baš tako jednostavno. Proces je mnogo složeniji nego što su zamislili - poručila je Cvijanović.

Osvrćući se na rad državnih institucija, članica Predsjedništva BiH ocijenila je da na nivou Predsjedništva, oba doma Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara vlada "totalno razmimoilaženje".

Po njenim riječima, politički odnosi u zemlji opterećeni su onim što je nazvala "megalomanskim željama i ciljevima kolega iz Sarajeva", kao i djelovanjem predstavnika iz RS-a da se takvim težnjama suprotstave.

- Očito je da neki u BiH misle da procesi još nisu završeni. Političko Sarajevo želi centralizovanu državu kojom će upravljati, u kojoj niko osim njih ne smije ni izraziti mišljenje, ni reći da se ne slaže - zaključila je Cvijanović u svom obraćanju.