Rute pokušao objasniti zašto je Trampa zvao "daddy": "Sada ću s tim morati živjeti do kraja života"

Glavni tajnik NATO-a Mark Rute trenutno boravi u Vašingtonu. Nakon jučerašnjeg sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, danas je učestvovao na nekoliko panela. Na jednom od njih novinarka ga je upitala: "Smatrate li Trampa i dalje 'taticom' nakon jučerašnjeg sastanka?"

Jezični problem

- Što se tiče te "tatica" priče, to je zapravo jezični problem. Moram to objasniti jer me to pomalo prati. Mogu vas uvjeriti – ne. Imali smo svojevrsni sastanak uoči samita, predsjednik i ja, u junu u Haagu. Tog dana bio je jako ljut na Iran i Izrael. Bilo je to prošlog juna i ja sam, na nizozemskom, rekao nešto poput: znate, prijevod za "otac" bio bi "tatica", i dodao sam: ponekad tatica mora biti ljut. Dakle, nisam ga nazvao svojim taticom, nego sam to rekao u tom smislu - rekao je Rute.

- A naravno, riječ 'tatica' ima i posebno značenje i sada ću s tim živjeti do kraja života. I ja to prihvaćam, kao i predsjednik – jer je on izbacio majice, snimio video 'Daddy is home' i vratio se u SAD. Bilo je to stvarno smiješno. I upravo zato mi se toliko sviđa - dodao je Rute kroz smijeh.

Kako je počela priča o "tatici"

Podsjetimo, prvi čovjek NATO-a Mark Rute prije samita prošlog juna u Hagu poslao je poruku Trampu: "Donalde, iskrene čestitke i hvala ti na odlučnom djelovanju u Iranu, to je zaista bilo izvanredno i nešto na što se nitko drugi ne bi usudio. Sve si nas učinio sigurnijima. U Haagu si na putu ka još jednom velikom uspjehu."

Tramp nije dugo čekao i objavio je cijeli sadržaj Ruteove poruke na mreži Truth Social, uzvrativši pohvale: "Dan u predivnoj Nizozemskoj počinje. Kralj i kraljica su divni i neponovljivi ljudi. Naš zajednički doručak bio je sjajan! Sada slijede vrlo važni sastanci u NATO-u. Sjedinjene Američke Države će tamo biti odlično predstavljene."

Tijekom tiskovne konferencije na samitu, Rute i Tramp razgovarali su o sukobu između Izraela i Irana. Tramp je sukob tih zemalja usporedio sa sukobom "dvoje djece na školskom igralištu", a Rute je Trampu dao ulogu "tatice".

- Oni se žestoko svađaju. Ne možete ih zaustaviti. Pustite ih da se bore dvije, tri minute. Onda ih je lakše zaustaviti - rekao je Tramp.

Osvrćući se na Trampovo korištenje oštrih riječi kada je govorio o Iranu i Izraelu, Rute je rekao: "A onda tatica ponekad mora iskoristiti oštre riječi."

Izjave Rutea naišle su na kritike europskih saveznika, a u Europi ga zbog toga neki nazivaju "Šaptačem Trampu".