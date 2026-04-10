Haos u zaljevu: Udar na ključnu naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije

Saudijska Arabija potvrdila je napade na svoja naftna i plinska postrojenja, među kojima je i strateški naftovod Istok–Zapad. U napadima je poginuo jedan državljanin, dok je sedam osoba povrijeđeno, saopćila je državna novinska agencija Saudi Press Agency (SPA), pozivajući se na izvor iz Ministarstva energetike, prenosi CNN.

Iako tačan datum napada nije preciziran, navedeno je da su oni ozbiljno pogodili proizvodnju i transport nafte. Procjenjuje se da su gubici na naftovodu Istok–Zapad oko 700.000 barela dnevno, dok su oštećenja na drugim postrojenjima dodatno smanjila kapacitet za oko 600.000 barela dnevno.

Potvrda ovih informacija uslijedila je nakon objave satelitskih snimaka Evropske svemirske agencije na kojima se vidi gust crni dim iznad postrojenja kompanije Saudi Aramco u Abqaiqu. Snimci su zabilježeni 8. aprila oko 10 sati po lokalnom vremenu, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio dvosedmično primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Uzrok požara u tom trenutku nije bio poznat.

Analitičarka platforme Kpler, Amena Bakr, upozorila je da bi ukupni poremećaji u opskrbi naftom u regiji Zaljeva mogli dostići 12,1 milion barela dnevno. Istakla je i da zemlje Zaljeva posljednjih sedmica ne otkrivaju u potpunosti razmjere štete nastale nakon iranskih napada.

Naglasila je važnost naftovoda Istok–Zapad, koji omogućava izbjegavanje Hormuškog moreuza, posebno u situaciji kada su tokovi kroz ovaj ključni prolaz i dalje otežani.

Postrojenje u Abqaiqu, smješteno na istoku Saudijske Arabije, najveće je svjetsko postrojenje za preradu sirove nafte i učestvuje s oko pet posto u globalnoj opskrbi. Ujedno predstavlja početnu tačku za naftovod dug 1.200 kilometara.

Ovaj naftovod jedan je od rijetkih u regiji koji omogućavaju transport nafte mimo Hormuškog moreuza, gdje sukobi povezani s Iranom izazivaju ozbiljne poremećaje u međunarodnoj trgovini.