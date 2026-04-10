Vens pregovara u Islamabadu: Primirje pada ako se ne vrati s rezultatom

Iranska pregovaračka delegacija, koju predvode Mohamed Galibaf (Mohammad Ghalibaf) i Abas Aragči (Abbas Araghchi) stigla je u Islamabad. Po dolasku su ih dočekali pakistanski feldmaršal Munir i zamjenik premijera Išak Dar.

U isto vrijeme, predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) šalje kontradiktorne poruke o pregovorima. Tvrdi da Sjedinjene Američke Države "ne vode mnogo razgovora", ali istovremeno insistira da će Hormuški tjesnac biti otvoren "automatski" i da za to "nije potreban rezervni plan".

Prema navodima portala Axios, koji se poziva na američkog zvaničnika, primirje će biti produženo samo ako potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) iz Pakistana donese "konkretan rezultat".

Na pitanje novinara šta bi za njega predstavljao dobar dogovor, Tramp je rekao: "Nuklearno oružje ne dolazi u obzir – to je broj jedan. Mislim da je promjena režima već nastupila – to nikada nije bio naš cilj. Nuklearno oružje je 99 posto svega."

Upitan da li bi dozvolio Iranu naplatu prolaza kroz Hormuški moreuz, Tramp je odgovorio: "Nećemo to dozvoliti. Niko ne zna da li to zaista rade. Ako rade, nećemo im to dopustiti.” Dodao je: "Tjesnac će se otvoriti automatski… inače ne zarađuju ništa. Svakako ćemo ga otvoriti."

Na pitanje o rezervnom planu ako ne dođe do dogovora, Tramp je kratko rekao: "Ne treba vam rezervni plan".