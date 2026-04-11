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OGLASIO SE KREMLJ

Uskršnje primirje između Rusije i Ukrajine danas stupa na snagu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev "više puta objavio" da je spreman za primirje tokom Uskrsa i da je voljan uzvratiti

Ruski napadi dronovima na Ukrajinu. DSNS SUMŠČINI

FENA

11.4.2026

Privremeno primirje između Rusije i Ukrajine za pravoslavni Uskrs (Vaskrs) trebalo bi stupiti na snagu u subotu poslijepodne, dok diplomatski napori predvođeni SAD-om za okončanje rata posustaju.

Kremlj je saopćio da je naredio privremeno primirje od subote u 16.00 sati po lokalnom vremenu do kraja nedjelje, u razdoblju od 32 sata.

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov i načelnik vojske Valerij Gerasimov dobili su upute da "prekinu neprijateljstva u svim smjerovima tokom ovog razdoblja", saopćio je Kremlj.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev "više puta objavio" da je spreman za primirje tokom Uskrsa i da je voljan uzvratiti.

Privremeno primirje došlo je u trenutku kada su pregovori predvođeni SAD-om o okončanju četverogodišnjeg sukoba prekinuti ratom na Bliskom istoku, prenosi AFP.

# USKRS
# VASKRS
# RUSIJA
# UKRAJINA
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