Oglasili se Obama i Hilari Klinton: Pobjeda demokratije širom svijeta

Nakon izbora u Mađarskoj u kojima je Viktor Orban izgubio, oglasili su se bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack) i nekadašnja državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Obama je rekao da je to pobjeda demokratije širom svijeta.

- Jučerašnja pobjeda mađarske opozicije, kao i poljski izbori 2023., pobjeda je demokratije ne samo u Evropi, već i širom svijeta - napisao je bivši američki predsjednik Barak Obama na X.

Dodao je da je to, prije svega, svjedočanstvo upornosti i odlučnosti mađarskog naroda.

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton i supruga bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) je na X-u napisala da je poraz Orbana zapravo pobjeda za sve ljude koji cijene demokratiju.

- Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobjeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cijene demokratiju širom svijeta. Čestitam Tisi, novoizabranom lideru Peteru Mađaru (Magyaru) i svim Mađarima širom svijeta - napisala je.