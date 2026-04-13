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ODLUČNOST NARODA

Oglasili se Obama i Hilari Klinton: Pobjeda demokratije širom svijeta

Poraz Orbana zapravo je pobjeda za sve ljude koji cijene demokratiju, napisala je Klinton

Hilari Klinton i Barak Obama. AP

Dž. R.

13.4.2026

Nakon izbora u Mađarskoj u kojima je Viktor Orban izgubio, oglasili su se bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack) i nekadašnja državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Obama je rekao da je to pobjeda demokratije širom svijeta.

- Jučerašnja pobjeda mađarske opozicije, kao i poljski izbori 2023., pobjeda je demokratije ne samo u Evropi, već i širom svijeta - napisao je bivši američki predsjednik Barak Obama  na X.

Dodao je da je to, prije svega, svjedočanstvo upornosti i odlučnosti mađarskog naroda.

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton i supruga bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) je na X-u napisala da je poraz Orbana zapravo pobjeda za sve ljude koji cijene demokratiju.

- Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobjeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cijene demokratiju širom svijeta. Čestitam Tisi, novoizabranom lideru Peteru Mađaru (Magyaru) i svim Mađarima širom svijeta - napisala je.

# VIKTOR ORBAN
# HILLARY CLINTON
# BARACK OBAMA
# PETER MAGYAR
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