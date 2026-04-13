Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GLOBALNA KRIZA

Vašington uvodi pomorsku blokadu iranskih luka, Teheran najavljuje odgovor

CENTCOM preuzeo kontrolu nad plovidbom, UKMTO izdalo upozorenje brodovima

Hormuški moreuz. AP

B. A.

13.4.2026

Sjedinjene Američke Države započele su potpunu pomorsku blokadu iranske obale, mjeru koju je ranije najavio američki predsjednik Donald Tramp (Trump). Blokada je stupila na snagu danas u 16:00 sati, a sprovodi je Američko centralno zapovjedništvo (CENTCOM).

Američke snage uspostavile su strogu kontrolu pomorskog saobraćaja u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, istočno od Hormuškog moreuza. Mjera obuhvata cijelu iransku obalu, uključujući sve luke i energetsku infrastrukturu.

Prema pravilima operacije, svi brodovi koji bez odobrenja ulaze u iranske luke ili ih napuštaju mogu biti presretnuti, preusmjereni ili zaplijenjeni. Humanitarne pošiljke su izuzete, ali uz prethodnu inspekciju američkih snaga.

Britanska agencija UKMTO upozorila je komercijalne brodove na povećan oprez u regiji i potvrdila da se ograničenja primjenjuju bez obzira na zastavu plovila.

Iz Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopćeno je da će svaki vojni brod koji se približi Hormuškom moreuzu biti tretiran "odlučno", čime je dodatno pojačana napetost u ovom strateški važnom pomorskom pravcu.

# TEHERAN
# CENTCOM
# WASHINGTON
# BLOKADA
# IRGC
# UKMTO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.