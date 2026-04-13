Vašington uvodi pomorsku blokadu iranskih luka, Teheran najavljuje odgovor

Sjedinjene Američke Države započele su potpunu pomorsku blokadu iranske obale, mjeru koju je ranije najavio američki predsjednik Donald Tramp (Trump). Blokada je stupila na snagu danas u 16:00 sati, a sprovodi je Američko centralno zapovjedništvo (CENTCOM).

Američke snage uspostavile su strogu kontrolu pomorskog saobraćaja u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, istočno od Hormuškog moreuza. Mjera obuhvata cijelu iransku obalu, uključujući sve luke i energetsku infrastrukturu.

Prema pravilima operacije, svi brodovi koji bez odobrenja ulaze u iranske luke ili ih napuštaju mogu biti presretnuti, preusmjereni ili zaplijenjeni. Humanitarne pošiljke su izuzete, ali uz prethodnu inspekciju američkih snaga.