Njujork: Uhapšeno gotovo 100 demonstranata u protestu protiv prodaje oružja Izraelu

Gotovo 100 demonstranata uhapšeno je tokom protesta u Njujorku (New York), gdje su tražili od lidera demokrata u Senatu Čaka Šumera (Chuck Schumer) i senatorice Kirsten Gilibrand (Kirsten Gillibrand) da blokiraju prodaju hiljada američkih bombi Izraelu.

Protest je organizovala antiratna grupa Jevrejski glas za mir (Jewish Voice for Peace – JVP), a stotine okupljenih pokušale su ući u zgradu na Menhetnu (Manhattan) u kojoj se nalaze uredi dvojice senatora. Demonstranti ih optužuju da podržavaju, kako navode, intenziviranje izraelskih vojnih operacija u Libanu i širem regionalnom sukobu koji uključuje Iran.

Nakon što im je obezbjeđenje spriječilo ulazak u zgradu, učesnici protesta blokirali su saobraćaj ispred objekta, uzvikujući poruke poput „finansirajte ljude, a ne bombe“, nakon čega je policija počela s hapšenjima.

Među privedenima su, prema saopćenju JVP-a, bile oko 90 do 100 osoba, uključujući zviždačicu Čelsi Menning (Chelsea Manning), glumicu Hari Nef (Hari Nef) i članicu Gradskog vijeća Njujorka (New York City Council) Aleksu Aviles (Alexa Avilés).

Demonstracije su bile usmjerene na paket rezolucija koje je u Senatu predložio Berni Sanders (Bernie Sanders), a koje bi mogle blokirati prodaju više od 600 miliona dolara vrijednog naoružanja Izraelu.

Slični prijedlozi ranije nisu usvojeni, ali je ovaj put inicijativa dobila podršku više od polovine demokratskih senatora, u kontekstu sve većih humanitarnih problema i gladi u Gazi. Šumer i Gilibrand nisu podržali prijedlog.

Demonstranti su poručili da aktuelna izraelska ofanziva na jugu Libana, kao i širi sukobi u kojima učestvuju SAD i Izrael, dodatno povećavaju hitnost glasanja koje se očekuje kasnije ove sedmice.

- Ovo je trenutak kada Šumer i Gilibrand moraju poslušati svoje birače. Većina Amerikanaca i Njujorčana želi rješenje za ono što radi izraelska vlada - izjavila je glasnogovornica JVP-a.