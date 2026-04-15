Kineski supertanker vraćen u Hormuški moreuz nakon pokušaja prolaska

Predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) najavio je ovu blokadu u nedjelju, nakon neuspješnih pregovora između SAD-a i Irana održanih u Islamabadu. Cilj mjere je ograničiti iranske prihode, posebno one koji dolaze od nafte i naknada za prolaz kroz moreuz.

Kineski tanker Rich Starry, koji se nalazi pod američkim sankcijama, danas se vratio kroz Hormuški moreuz nakon što je prethodnog dana pokušao izaći iz Zaljeva, pokazuju podaci o pomorskom prometu. Nije uspio probiti blokadu koju su uvele Sjedinjene Američke Države protiv brodova povezanih s Iranom.

Američka vojska tvrdi da je pomorski promet prema iranskim lukama u potpunosti blokiran, te da se mjere odnose na brodove svih država. Prema njihovim navodima, u prvih 24 sata nijedno plovilo nije prošlo, dok je šest brodova vraćeno nazad po naredbi američkih snaga.

Ipak, podaci o kretanju brodova, koje prenosi Reuters, pokazuju da blokada prvog dana nije značajno smanjila promet. Najmanje osam plovila, uključujući tri povezana s Iranom, prošla su kroz tjesnac, među njima i kineski tanker.

Američki razarač je u utorak zaustavio dva tankera koji su pokušali napustiti iransku luku Šabahar u Omanskom zaljevu. S druge strane, iranska agencija Fars tvrdi da je jedan njihov supertanker ipak prošao kroz moreuz i zaputio se prema luci Imam Homeini.

Prema dostupnim podacima, tanker Alicia, koji od 2023. prevozi iransku naftu, ušao je u Zaljev i trenutno je prazan, a planira utovar u iračkoj luci.

Rich Starry je u međuvremenu prevozio oko 250.000 barela metanola utovarenog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i trenutno se nalazi usidren uz iransku obalu. Njegov vlasnik, kompanija Shanghai Xuanrun Shipping Co, također je pod sankcijama.

Blokada je dodatno povećala neizvjesnost u pomorskom i energetskom sektoru. Promet kroz moreuz sada je znatno manji u odnosu na ranijih više od 130 dnevnih prolazaka prije početka sukoba krajem februara.

Podaci također pokazuju da nijedan iranski tanker sa sirovom naftom do sada nije prošao kroz tjesnac od početka blokade. Istovremeno, tanker Agios Fanourios I pod zastavom Malte uspio je ući u Zaljev iz drugog pokušaja i kreće prema Iraku, gdje će utovariti naftu za isporuku u Vijetnam.