Brazilski predsjednik žestoko kritikovao Trampa: "Niko nema pravo ulijevati strah, igra vrlo opasnu igru"

Predsjednik Brazila Luiz Inacio Lula da Silva govorio je za španski El Pais te se osvrnuo na poteze Donalda Trampa (Trump) i uputio žestoke kritike na račun američke administracije.

Lula da Silva se prvenstveno osvrnuo na činjenicu da je Tramp zaprijetio uvođenjem dodatnih carina Brazilu.

- Shvatio sam da Trampovi argumenti za uvođenje carina Brazilu nisu istiniti. To insistiranje na vojnoj sili, brodovima, borbenim avionima... Odlučio sam biti vrlo strpljiv i doslovno mu rekao da dvije zemlje kojima upravljaju dva 80-godišnjaka trebaju razgovarati sa zrelošću. Ne moramo se ideološki slagati. Šef države sjeda za stol imajući na umu interese svoje zemlje. Nadalje, rekao sam Trampu da je važno definirati kakav vođa neko želi biti. Više volim biti poštovan vođa, a ne onaj kojeg se ljudi boje. Niko nema pravo ulijevati strah - poručio je.

Naveo je i kako Tramp igra vrlo opasnu igru.

- On igra vrlo opasnu igru. Djeluje na pretpostavci da američka ekonomska, vojna i tehnološka moć diktira pravila igre. Ali to ne može biti slučaj, jer, na kraju, to stvara probleme za Sjedinjene Američke Države. Kada je odlučio napasti Iran, ne znam da li je shvatio da će cijene goriva porasti i da će narod biti taj koji će platiti cijenu. Kada je neko šef države, mora poštovati suverenitet drugih zemalja. Jako me uznemirava što Vijeće sigurnosti UN-a, stvoreno da održi mir, vodi rat. Kao da je svijet brod koji pluta, bez institucije koja bi vodila civilizirano ponašanje nacija. Suočavamo se s vrlo, vrlo delikatnom situacijom - nikada od Drugog svjetskog rata nije bilo toliko istovremenih sukoba. Samo prošle godine, 2,7 biliona dolara je potrošeno na ratove. S polovinom toga, mogli bismo okončati nepismenost, riješiti globalnu energetsku krizu i okončati glad za 630 miliona ljudi. Kada ćemo se urazumiti...? - pita se Lula.

Pojasnio je i kako se uprkos prijetnjama osjeća sigurno.

- Ova zemlja, prvi put u historiji, ima bivšeg predsjednika u zatvoru i četiri generala sa četiri zvjezdice iza rešetaka. Demokratija ovdje funkcionira - to je primjer za Sjedinjene Američke Države. Moj rat je rat argumenata. Želim se boriti za pregovaračkim stolom. Želim više slobodne trgovine. EU i Mercosur su svijetu dali lekciju sporazumom koji stupa na snagu 1. maja. Gotovo 750 miliona ljudi, BDP od 22 biliona dolara - to je vrlo uspješan početak. Naš voljeni UN nema apsolutno nikakvu moć. Za ime Boga, treći svjetski rat bi bio tragedija 10 puta gora od Drugog! To bi se moglo dogoditi ako nastave vjerovati da se mogu probuditi ujutro i pucati na bilo koga. Jedini način da se to spriječi je jačanje multilateralizma i demokratije - zaključio je brazilski predsjednik.