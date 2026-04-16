Vašington objavio okvirni sporazum o primirju između Izraela i Libana

Američki State Department objavio je nacrt okvirnog sporazuma koji se odnosi na desetodnevno primirje između Izraela i Libana, koje bi, prema planu, trebalo početi u četvrtak u 17 sati po istočnoameričkom vremenu.

Kako se navodi u dokumentu, nakon direktnih razgovora koji su ove sedmice održani u Vašingtonu, obje strane potvrđuju da “dvije zemlje nisu u ratu” te se obavezuju da će učestvovati u direktnim pregovorima u dobroj vjeri, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

"Gest dobre volje"

Primirje je opisano kao “gest dobre volje Vlade Izraela, s ciljem omogućavanja pregovora u dobroj vjeri ka trajnom sporazumu o sigurnosti i miru između Izraela i Libana”.

U dokumentu se također navodi da bi primirje “moglo biti produženo uz obostrani dogovor” ukoliko pregovori pokažu napredak i ako “Liban efikasno pokaže sposobnost da uspostavi svoj suverenitet”, što se direktno odnosi na kontrolu nad Hezbolahom.

Pravo na samoodbranu

Istovremeno, naglašava se da Izrael zadržava pravo “da poduzme sve potrebne mjere u samoodbrani, u bilo kojem trenutku, protiv planiranih, neposrednih ili tekućih napada”.

Nakon početka primirja, libanska vlada, uz međunarodnu podršku, “poduzet će značajne korake kako bi spriječila Hezbolah i sve druge naoružane nedržavne grupe” na svojoj teritoriji.

Sve strane uključene u sporazum priznaju “isključivu odgovornost za suverenitet i nacionalnu odbranu Libana”.

Na kraju se navodi da su Izrael i Liban zatražili od Sjedinjenih Američkih Država da “nastave voditi pregovore između dvije zemlje s ciljem rješavanja svih preostalih pitanja”, uključujući razgraničenje granica i postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma.