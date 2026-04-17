Zelenski: "Lukašenko se sprema za rat, Bjelorusija gradi ceste prema Ukrajini i postavlja topničke položaje"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Bjelorusija gradi puteve koji vode prema ukrajinskoj granici i postavlja artiljerijske položaje u njenoj blizini, nakon što je primio izvještaj vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog. Istakao je da Rusija ponovo pokušava uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, prenosi Ukrainska Pravda.

Pojačane aktivnosti na granici

Ukrajinski predsjednik povezao je intenziviranje vojnih aktivnosti u Bjelorusiji s pokušajima ruskih snaga da se pregrupišu i nadoknade manjak ljudstva.

- Također pratimo pokušaje okupacionih snaga da se pregrupišu, najvjerovatnije kako bi nadoknadile manjak osoblja. U tom kontekstu postaje jasno zašto je pojačana vojna aktivnost u Bjelorusiji. Prema obavještajnim podacima, u pograničnim područjima grade se putevi prema ukrajinskom teritoriju i uređuju artiljerijski položaji. Vjerujemo da bi Rusija mogla ponovo pokušati uvući Bjelorusiju u svoj rat - poručio je Zelenski.

Upozorenje bjeloruskom rukovodstvu

Zelenski je naveo da je naložio nadležnim institucijama da upozore bjelorusko rukovodstvo na spremnost Ukrajine da brani svoju teritoriju i nezavisnost.

- Priroda i posljedice nedavnih događaja u Venecueli trebale bi poslužiti kao upozorenje bjeloruskom rukovodstvu da ne pravi greške", dodao je.

Ove izjave dolaze u kontekstu ranijih tenzija. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je 1. aprila da se njegova zemlja priprema za rat, ističući da se ne može oslanjati na mirnodopske okolnosti.

Zelenski je još 23. februara upozorio da Moskva i Minsk ponovo razgovaraju o zajedničkim vojnim vježbama na teritoriji Bjelorusije. Također je ranije naveo da Rusija nastoji uspostaviti tampon-zonu duž cijele granice, ne samo svoje već i bjeloruske.

Sličnu ocjenu iznio je i zamjenik šefa Ureda predsjednika Pavlo Palisa, koji je rekao da Rusija planira formirati tampon-zonu u Vinickoj oblasti iz pravca nepriznate regije Pridnjestrovlje, ali da za takvu operaciju trenutno nema dovoljno snage.