Lukašenko: Putinu su "usijane glave" svašta predlagale, zna se gdje je rezidencija Zelenskog

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da su pojedini "usijane glave" ranije predlagale predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da raketnim sistemom „Orešnik“ napadne centre za donošenje odluka u Ukrajini, ali da je Putin tu ideju kategorično odbacio.
Komentarišući navodni napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti, Lukašenko je naglasio da Rusija ima i da je imala sve mogućnosti da napadne neku od rezidencija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u trenutku kada bi on bio tamo, prenosi TASS.
- Reći ću vam čak i više. Kada je "Orešnik" prvi put upotrebljen, pojedine usijane glave predlagale su mu da se izvede drugi napad po tim teroristima i slično, pa čak i po centrima za donošenje odluka. Putin je tu ideju kategorično odbacio odmah na samom početku - rekao je Lukašenko, prenosi BelTA.
On je također konstatovao da tokom ukrajinskog sukoba nijedna strana nije napadala lidere druge strane.
- Ne da su se dogovorili da ne pucaju jedni na druge, već se u ovom ratu jednostavno tako razvila situacija da niko nije pokušao da ubije šefa države druge strane. Niko to nije činio. A sada, pokušaj napada na jednu od rezidencija predsjednika - naveo je Lukašenko.
Ranije danas, tokom posjete holdingu "Horizont", Lukašenko je napad bespilotnim letjelicama na rezidenciju ruskog lidera Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti označio kao državni terorizam.
- Razmišljam o tome kome je to bilo potrebno i do čega je to moglo dovesti. Kome je trebalo, sumnjam ko stoji iza Volodimira Zelenskog. Mislim da, ako je on u ovome učestvovao, nije znao šta radi - istakao je Lukašenko.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je Kijev pokrenuo napad na rezidenciju Vladimira Putina u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letjelicu.
Svi dronovi su uništeni od strane ruskih protivvazdušnih snaga, a nije bilo povrijeđenih.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je navode Moskve da su ukrajinski dronovi napali Putinovu rezidenciju.