Iran privremeno otvorio Hormuški moreuz: Brodovi se vraćaju nakon neizvjesnosti u Zaljevu

Iran je u petak privremeno ponovo otvorio Hormuški moreuz nakon sporazuma o prekidu vatre u Libanu, što je izazvalo određeni optimizam u vezi s mogućim napretkom mirovnih pregovora.

Ipak, Teheran je istovremeno upozorio da bi mogao ponovo zatvoriti ovaj ključni pomorski pravac ukoliko se nastavi, kako navodi, blokada iranskih luka koju provodi američka mornarica.

Podaci platforme MarineTraffic pokazali su da su se brodovi u petak navečer i tokom subote kretali prema Hormuškom moreuzu kroz Zaljev, ali da se većina plovila kasnije okrenula i promijenila kurs, dok razlog za to nije poznat.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči (Abbas Araqchi) objavio je na društvenim mrežama da je moreuz, kao jedno od najvažnijih „uskih grla“ svjetske trgovine energijom, otvoren za sve komercijalne brodove do kraja desetodnevnog primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (United States).

Primirje je dogovoreno u četvrtak između Izraela (Israel) i Libana (Lebanon), nakon što je Izrael pokrenuo invaziju na Liban, gdje se u sukob uključila i grupa Hezbolah (Hezbollah), saveznik Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je zajedno s Izraelom 28. februara pokrenuo rat protiv Irana, sukob koji je odnio hiljade života i doveo do faktičkog zatvaranja moreuza, izjavio je na skupu u Arizoni da Aragčijeva objava predstavlja „velik i briljantan dan za svijet“.