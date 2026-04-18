Novi tonovi u NATO: Rute pokazuje razumijevanje za Trampove kritike

Glavni sekretar NATO, Mark Rute (Rutte), demantovao je spekulacije o potencijalnom izlasku Sjedinjenih Američkih Država iz ovog odbrambenog saveza.

U izjavi za sedmično izdanje lista Die Welt, on je naglasio kako ne vjeruje u scenario u kojem bi SAD napustile Alijansu.

Zakonske prepreke

Rute je posebno istakao važnost američke nuklearne zaštite za evropski kontinent, opisujući je kao krajnju garanciju sigurnosti u Evropi. Izrazio je uvjerenje da će taj nivo zaštite ostati nepromijenjen.

Iako su nedavne izjave predsjednika Donalda Trampa (Trump) izazvale zabrinutost u vezi sa opstankom saveza, važno je napomenuti da proces povlačenja iz NATO zahtijeva odobrenje američkog Senata i to dvotrećinskom većinom, što se u trenutnim okolnostima smatra krajnje nevjerovatnim.

Trampovo razočarenje

Nakon prošlosedmičnog sastanka u Bijeloj kući, Rute je prenio da je Donald Tramp "očito razočaran" izostankom šire podrške NATO saveznika u sukobu protiv Irana.

Tramp je kritikovao ono što on smatra nedovoljnim angažmanom partnera, posebno izdvajajući: