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SAVEZNIČKA PODRŠKA

Novi tonovi u NATO: Rute pokazuje razumijevanje za Trampove kritike

Rute je posebno istakao važnost američke nuklearne zaštite za evropski kontinent

Mark Rute. Anadolija

B. S.

18.4.2026

Glavni sekretar NATO, Mark Rute (Rutte), demantovao je spekulacije o potencijalnom izlasku Sjedinjenih Američkih Država iz ovog odbrambenog saveza. 

U izjavi za sedmično izdanje lista Die Welt, on je naglasio kako ne vjeruje u scenario u kojem bi SAD napustile Alijansu.

Zakonske prepreke

Rute je posebno istakao važnost američke nuklearne zaštite za evropski kontinent, opisujući je kao krajnju garanciju sigurnosti u Evropi. Izrazio je uvjerenje da će taj nivo zaštite ostati nepromijenjen.

Iako su nedavne izjave predsjednika Donalda Trampa (Trump) izazvale zabrinutost u vezi sa opstankom saveza, važno je napomenuti da proces povlačenja iz NATO zahtijeva odobrenje američkog Senata i to dvotrećinskom većinom, što se u trenutnim okolnostima smatra krajnje nevjerovatnim.

Trampovo razočarenje 

Nakon prošlosedmičnog sastanka u Bijeloj kući, Rute je prenio da je Donald Tramp "očito razočaran" izostankom šire podrške NATO saveznika u sukobu protiv Irana. 

Tramp je kritikovao ono što on smatra nedovoljnim angažmanom partnera, posebno izdvajajući:

Učešće u misijama osiguravanja strateški važnog Hormuškog moreuza.

Kao države koje ne pružaju adekvatan doprinos, američki predsjednik je više puta imenovao Španiju, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Poziv na jačanje Evrope

Glavni sekretar Alijanse je priznao da razumije frustraciju američkog predsjednika.

Kao odgovor na te kritike, Rute je pozvao evropske države da značajno ojačaju sopstvenu odbrambenu industriju.

Prema njegovim riječima, to je ključni preduslov za održavanje efikasnog sistema odbrane i odvraćanja unutar transatlantskog saveza.

# NATO
# MARK RUTTE
# SAD
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