Haos u NATO-u: Saveznici odbili Trampovu blokadu Hormuza, prijeti raspad saveza

Saveznici Sjedinjenih Američkih Država u okviru NATO-a saopćili su u ponedjeljak da neće učestvovati u planu američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o blokadi Hormuškog moreuza, čime su dodatno pojačane tenzije unutar saveza. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je izjavio da će američka vojska, u saradnji s drugim državama, blokirati sav pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz, nakon što pregovori tokom vikenda nisu rezultirali dogovorom o okončanju šestosedmičnog sukoba s Iranom. - Blokada će uskoro početi. Druge zemlje će biti uključene u ovu blokadu - naveo je Tramp u objavi na platformi Truth Social u nedjelju.

Blokada je započela u ponedjeljak u 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Međutim, saveznici iz NATO-a, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, poručili su da neće učestvovati niti biti uvučeni u sukob kroz ovu akciju. Istakli su da je prioritet ponovno otvaranje moreuza, kojim inače prolazi oko petine svjetske nafte, a koji je Iran praktično zatvorio od početka sukoba 28. februara. Odbijanje saveznika predstavlja novu tačku neslaganja s Trampom, koji je ranije zaprijetio mogućim povlačenjem Sjedinjenih Američkih Država iz vojnog saveza, kao i razmatranjem povlačenja dijela američkih trupa iz Evrope. Ove prijetnje uslijedile su nakon što su pojedine države odbile podržati američku kampanju protiv Irana, uskraćujući pristup svom zračnom prostoru američkim vojnim avionima. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) prošle sedmice je, prema navodima diplomata Reutersa, poručio evropskim vladama da Tramp očekuje konkretne obaveze u skorijem periodu kako bi se osigurala sigurnost Hormuškog moreuza.