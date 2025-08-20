Medvedev brutalno napao Makrona: "Galski pijetao bez mozga"

Bivši predsjednik Rusije, Dmitrij Medvedev, reagovao je na posljednje izjave o mogućim sigurnosnim garancijama Zapada za Ukrajinu u okviru sveobuhvatnog mirovnog sporazuma, ponovo poručivši da NATO trupe ne smiju kročiti u Ukrajinu kao dio dogovora.

U novoj objavi na društvenim mrežama, Medvedev je, komentarišući sigurnosne garancije, iskoristio priliku da ponovo izvrijeđa evropske lidere, a prvenstveno francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron).

- Galski pijetao bez mozga ne može se odreći ideje o slanju trupa u Ukrajinu. Eksplicitno je rečeno: NE NATO trupama kao mirovnjacima. Rusija neće prihvatiti takvu sigurnosnu garanciju. Međutim, promukla, patetična ptica nastavlja kukurikati kako bi dokazala da je kralj kokošinjaca - poručio je Medvedev.

Francuski predsjednik Emanuel Makron ranije je izjavio da ne vjeruje da je Vladimir Putin spreman okončati rat između Rusije i Ukrajine. Macron je naglasio da SAD moraju vršiti pritisak na Rusiju i Putina kako bi pronašli rješenje, uključujući uvođenje dodatnih sankcija.

- Ako ne bude napretka na bilateralnom sastanku koji je predsjednik Donald Tramp najavio između Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ako trilateralni sastanak propadne, ili ako Rusi ne budu poštovali ovaj pristup, da, moramo povećati sankcije. Postoji agresor, a to je Rusija. Postoji zemlja koja je odlučila ubijati ljude, krala djecu i koja je odbila primirje i mir, tako da ne možemo samo stvoriti ekvivalentnu situaciju između Ukrajine i Rusije - naveo je Macron.